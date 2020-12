Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Hermeksessä alkukaudella Mestiksessä torjunut Joel Blomqvist on mukana listalla, josta 12. joulukuuta nimetään joukkue jääkiekon nuorten MM-kisoihin Kanadaan. Kisat pelataan Edmontonissa 25.12.–5.1.

Muik Hockeyn kasvatti Blomqvist pelaa Hermeksessä lainasopimuksella yhteistyöseura Oulun Kärpistä. Hermeksen maalilla Blomqvist on torjunut syyskaudella yhdeksässä pelissä. Torjuntaprosentti on 90,13 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,55. Nollapelejä on yksi. Blomqvist on joulutauolle jääneen Mestiksen maalivahtitilastossa viidentenä. Kauden aluksi Blomqvist torjui Kärppien maalilla kahdella liigapelissä. Torjuntaprosentti oli 91,43 ja päästettyjen keskiarvo 1,50.

Suomen nuorten MM-joukkue nimetään lopullisesti 12. joulukuuta, kun pelaajat ovat käyneet läpi karanteenin ja kolmen koronatestin sarjan.

– Koronatilanteesta johtuen olemme tässä vaiheessa koonneet ehdokasryhmän, johon kuuluu viisi maalivahtia, kymmenen puolustajaa ja 16 hyökkääjää. Lopullinen joukkue kootaan, kun tiedämme varmasti ketkä pelaajat ovat käytettävissä viimeisten koronatestien jälkeen, päävalmentaja Antti Pennanen kertoo Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Lopullisen joukkueen koko on kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää.

– Joukkueessa on monipuolisesti erilaisia taitoja. Olemme myös sitoutunut ja yhtenäinen joukkue. Tulemme ensi viikon harjoittelemaan pienryhmissä. Tällä pienennämme riskiä sairastua, Pennanen toteaa tiedotteessa.

Nuorten Leijonien MM-kisoja edeltävä karanteeni alkaa jo itsenäisyyspäivänä. Kuuden päivän karanteenin ja kolmen koronatestin jälkeen joukkue kokoontuu 12. joulukuuta Helsinkiin. Matka kisapaikalle Edmontoniin jatkuu päivää myöhemmin.

– Myös matka taittuu mahdollisimman vähäisin kontaktein. Charterissa matkustavat meidän lisäksi Ruotsin ja Venäjän joukkueet, mutta istumajärjestys on laadittu siten, että joukkueet ovat omissa lohkoissaan. Edmontonissa edessä on vielä neljän vuorokauden karanteeni hotellihuoneissa. Tämän ja päivittäisten koronatestausten jälkeen joukkue pääsee vihdoin harjoittelemaan 18. joulukuuta, joukkueen GM Kimmo Oikarinen kertoo tiedotteessa.

Ennen MM-kisojen alkua joukkue pelaa kaksi harjoitusottelua: 21.12. vastassa on Tshekki ja 23.12. USA.