Guardia Nuevan joulukonsertti striimataan Keskipohjanmaan nettisivuilla tiistaina 8.12.

Keskipohjanmaan nettisivuilla lähetetään tiistaina 8.12. suorastriiminä Guardia Nuevan joulukonsertti.

Vielä viime viikolla konserttia oltiin järjestämässä silloisten turvallisuussääntöjen mukaisesti niin, että paikan päälle Kokkolan kirkkoon olisi otettu 250 kuulijaa. Sunnuntaina koronasäännöt kuitenkin kiristyivät Keski-Pohjanmaalla, ja tilaisuuksien henkilömäärä rajattiin 20:een. Niinpä konsertti päätettiin striimata.

Striimauksen toteuttamistakin kapellimestari Raimo Vertaisen oli mietittävä moneen kertaan.

– Guardia Nuevassa on 17 soittajaa, ja kun mukaan lasketaan suntio ja minun assistenttini, ei enää ollut tilaa tekniselle henkilökunnalle.

Konsertti saadaan kuitenkin toteutettua niin, että tekninen henkilökunta työskentelee sakastin viereen ajetussa autossa.

Tilanne on ainutkertainen jopa uransa aikana monenlaisia keikkaolosuhteita nähneelle Vertaiselle.

– Ei ole ikinä ollut tällaista tilannetta. Kokkolan kirkkoon mahtuu 1200 ihmistä, ja nyt soitamme täysin tyhjälle katsomolle.

Vertaisen mielestä konsertin järjestäminen on kuitenkin juuri nyt erityisen tärkeää. Joulu on perheille herkkää aikaa, ja koronan vuoksi sitä joudutaan nyt viettämään monella tapaa perinteistä poiketen.

Konserttia voi katsoa myös Suomen ulkopuolella, ja konserttitallenne jää Keskipohjanmaan kotisivuille katsottavaksi uuteen vuoteen saakka.

Konsertin ohjelmassa on tuttuja, perinteisiä joululauluja, joiden solistina laulaa Matti Korkiala. Mukana on myös uudempia joululauluja ja muita joulumusiikkityylejä. Konsertin aluksi kuullaan Astor Piazzollaa, ja mukana on myös mm. Händelin Joy to the World ja Mel Tormén Joululaulu.

Luvassa on myös ensiesityksiä. Vertainen on itse sovittanut Guardia Nuevalle venäläisen säveltäjän Nikolai Rimski-Korsakovin teoksia. Niistä Haudalla-orkesteripreludia ei ole koskaan kuultu Suomessa.

Guardia Nuevan joulu -striimikonsertti Keskipohjanmaan kotisivuilla tiistaina 8.12. kello 18.

