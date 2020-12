Keski-Pohjanmaan Vuoden maisemateko -palkinto meni Kalajoelle: Merenrantaniittykohde viehätti eniten raatia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajokisen Raija Heikkilän perheineen hoitama merenrantaniittykohde vei maakunnallisen voiton maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä Vuoden maisemateko 2020 -kilpailussa. Kilpailun teemana oli tänä vuonna ”Niityn lumo”.

Keski-Pohjanmaan raati nosti Heikkilän perheen hoitamat merenrantaniityt voittajaksi kuuden ehdokkaan joukosta.

Raija Heikkilä perheineen hoitaa arvokasta, yli 50 hehtaarin suuruista perinnebiotooppia Kalajoen Vihaslahdessa. Kohde on maakunnallisesti arvokkaalla kulttuuri- ja maisema-alueella sekä Natura 2000 -suojelualueella.

– Raati arvosti erityisesti Heikkilän pitkäjänteistä tavoitetta vaalia harrastuksenaan laajaa ja monimuotoista merenrantaperinnebiotooppia. Hoitotyön tuloksena kohteen arvoja on saatu elvytettyä ja parannettua. Luontopolulta voi nyt ihastella upeaa merenrantaniittyä, laiduntavia lampaita ja lintuja avoimessa rantamaisemassa. Alue on laajassa virkistyskäytössä ja siitä on iloa kaikille, raati perustelee valintaansa tiedotteessa.