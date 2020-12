Lukijan mielipide: Mikä taho korvaisi Kokkotyö-säätiön?

Tomi Kivelän mielipiteeseen "Kokkotyö-säätiö toverikapitalismia?":

Minulle ei ole selvinnyt kuka vastaava taho voisi Kokkolassa näitä palveluja tarjota. Jos perussuomalaisilla sekä taustajoukoilla on suunnitelma, olisi reilua julkisesti kertoa valtuutetuille sekä sidosryhmille mikä se "UUSI" alku on? "Keskeisiin periaatteisiin kuuluu avoimuus ja toiminnan julkinen arvioitavuus".

Kun Kokkotyö-säätiö ulkoistettiin kaupungin omasta ja kalliista byrokraattisesta Tienesti projektista 2001, verkostosuunnitelma esitettiin avoimesti 5.11.2003 sosiaali- ja terveysalan opistolla sidosryhmille, mm. Kela, työhallinto, sairaanhoitopiiri, sosiaali, sekä juuri työnsä aloittavalle Kokkotyö-säätiön henkilökunnalle. Myös valtuustoryhmät olivat saaneet tietoa yhteistyöverkostosta. Suunnitelma sai laajan hyväksynnän. Nyt tämä "toverikapitalismi" yhteistyöverkosto ja siihen kerätty osaaminen sekä tietopääoma on tuonut ulkopuolista rahoitusta vuosien aikana kymmeniä miljoonia Kokkolalle. Sekä säästänyt sakkomaksuja miljoonia Kokkolan kaupungille.

Myös Kokkotyö-säätiön oppimisympäristö on ollut monelle säätiön työvalmentajalle ponnahduslauta vapaille työmarkkinoille. Myös julkinen sektori on tästä kokemuksesta hyötynyt, kun he ovat sijoittuneet esim. Soiten työtehtäviin. Vuosien aikana Säätiön työntekijät /perheet ovat tuoneet ostovoimaa talousalueelle, pääasiassa rahalla joka on ollut kaupungin ulkopuolista projektirahoitusta. Sekä valtion kautta lakisääteistä rahoitusta, joka tulee Kelan ostopalvelujen kautta säätiölle.

Nyt Perussuomalaiset/taustajoukot pelaavat poliittista peliä, joka pahimmillaan tuo samankaltaiset kustannukset veronmaksajille mitä on Vaasassakin. Vetoamalla verovelkoihin sekä kaupungin pääomittamiseen säätiölle.

Jos yhden nuoren syrjäytyminen yhteiskunnalle maksaa noin 1 milj., tulee tästä myös laskennallinen ennalta ehkäisevä Säätiön tulos. Säätiön alasajosta seuraisi miljoonien tappiot veronmaksajille.

Jairi Palonen

Kokkola