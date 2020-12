Lukijan mielipide: Kaksikielisyyden outo vaikeuskerroin

Pääkirjoituksessa 2.12. päätoimittaja Tiina Ojutkangas totesi kaksikielisillä alueilla tulevan lääkärien saamiseen vaikeuskerrointa kielen vuoksi. Tuollainen vaikeuskerroin kaksikielisten kesken voi vaikuttaa käsittämättömältä. Suomalaisalueella syntyneen ja kasvaneen siirtyessä ruotsalaisalueelle, käytettävissä oleva kielivalikoima kaksinkertaistuu. Paikalliset asukkaat ovat opiskelleet pakkosuomea ja tulokas on opiskellut pakkoruotsia. Mikä ihmeen vaikeuskerroin siinä syntyy?

Kumpikin voi puhua omaa kieltään ja toinen ymmärtää. Tai ruotsinkielinen voi puhua suomea ja suomenkielinen ruotsia, jotta molemmat saavat toteuttaa pakkokielisyyttä, ja osoittaa suomalaista koulusivistystään, tuota kaksikielistä ummikkoutta.

Eiköhän me kaikki kuitenkin tiedetä, mistä vaikeuskertoimessa on kyse. Vaikeus tulee siitä, että pakkokieltä opiskellessaan moni oppii myös kielteisen asenteen tuota kieltä kohtaan. Silloin ihmistä suojaava tiedostamaton mekanismi alkaa vapauttaa muistitilaa siitä. Myös mentaalinen maksa suodattaa pois kaikkea tarpeetonta.

Pakkokielen opettaminen vie nuorelta aikaa, voimia ja haluja opiskella vieraita kieliä. Pakkosuomen opettaminen Suomen ruotsinkielisten alueiden ihmisille kohdistuu vähemmistöön, jolla pitäisi olla sama oikeus yksikielisyyteen kuin kieliryhmän Ruotsissa olevalla osalla. Pakkokielen opettamisen todellinen syy suomenkielisiä kohtaan on muinaisen vieraan vallan alaisuudessa nousseiden kapojen ja lopulta vakiintuneen eräänlaisen kapokratian nostalgian lämmittely.

On aika vapauttaa kumpikin kieliryhmä Suomessa keinotekoisesta vaikeuskertoimesta. Suomen on oltava satakielinen. Maailma on satakielten. Tarvitaan vielä yksi koulu-uudistus, sellainen, joka lakkauttaa tämän kaksikielisen ummikkouden muumilaakson.

Reijo Siipola