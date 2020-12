Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Veteraani-isä tunsi saaneensa tunnustuksen, kun tytär ja vävy olivat Linnan juhlissa – Oikein hyvää itsenäisyyspäivää!

Oma isä on veteraani ja Karjalan evakko. Noihin sanoihin yhdistyy suomalaista historiaa, oman suvun ja perheen historiaa ja tunnetta, joka kumpuaa sydämestä ja päätyy suolaisina kyynelinä poskille.

Itsenäisyys on iloinen asia, mutta meillä Suomessa se on myös vakava ja jopa surumielisiä sävyjä sisältävä juhla. Itsenäisyyttä ei saavutettu helpolla ja sotien uhraukset tuntuvat vieläkin. Keskuudessamme elää edelleen sodan itse kokeneita.

Suomi elää muun Euroopan ja maailman kanssa nyt poikkeuksellista aikaa. Tätä itsenäisyyspäivää ei unohdeta senkään takia, että elämä sen ympärillä on jokseenkin äkkiä muuttunut. Mikä on Suomen suunta koronapandemian jälkeen, sitä voi toki ennustaa.

Sotien jälkeinen yhteiskunnan rakentamisen aika oli jotakin ihmeellistä, vaikka välittömästi toisen maailmansodan jälkeen elettiinkin kovia säännöstelyn aikoja. Raskaiden sotavuosien jälkeen 1950-luvun Suomi oli täynnä toimintaa, uskoa ja yrittämistä.

Tulevaisuuden toivo oli jotakin sellaista, josta voisi ottaa oppia nykyäänkin. Tuota aikakautta kuvitellessaan näkee silmissään rakennustyömaat, kasvavat automäärät, innokkaat ihmiset hankkimassa koteja, jopa kesämökkejä, perustamassa perheitä ja arvostamassa myös maallista mammonaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

1960-luvulla yhteiskunta kehittyi monella tavalla: taloudellisesti, demokratian kannalta, koulutuksellisesti. Maalta muutettiin kaupunkeihin, paremman elämän toivossa lähdettiin Ruotsiin. Me 60-luvulla syntyneet koimme etuoikeutetun ja vauraan lapsuuden pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa.

Tasa-arvoiseen suomalaiseen yhteiskuntaan on perinteenä mahtunut jo kauan tasavallan presidentin järjestämä itsenäisyyspäivän vastaanotto. Linnan juhlat on vuoden odotetuin TV-tapaus ja näin voi hyvin sanoa, sillä katsojamäärät ovat huikeita. Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto on järjestetty vuodesta 1919 lähtien, joskaan ei joka vuosi. Luonnollisista syistä ensimmäisinä kymmeninä vuosina ilman televisiota.

Suomen itsenäisyyspäivää juhlistetaan tänä vuonna uudella tavalla. Perinteisen kutsuvierastilaisuuden sijaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ovat kutsuneet katsojat viettämään itsenäisyyspäivää ruutujen välityksellä.

Ensi vuonna ollaan toivottavasti normaalimaailmassa. Vaikka suomalainen juhlaperinne voikin näyttää hiukan erikoiselta ulkopuolisin silmin, meille tämä tapa sopii erinomaisesti. Oman kodin rauhassa voi katsoa villasukat jalassa juhlavieraiden saapumista presidenttiparin eteen.

Kun vakavailmeinen presidentti Sauli Niinistö ja hurmaava puoliso Jenni Haukio tervehtivät vieraita, saattaa siinä tulla jopa tippa silmään. Juhlavieraiden hienot asut, meikit ja korut saavat sosiaalisen median laulamaan.

Sibeliuksen Jääkärimarssi tuo minulle mieleen myös sen, kun pääsin mieheni kanssa kättelemään presidenttiparia. Vuosi oli 2015 ja olin juuri suoriutunut valtakunnalliselta maanpuolustuskurssilta. Mekko oli ostettu erittäin pikaisesti savonlinnalaisesta putiikista, silmämeikki oli liian sinistä ja jalkoja väsytti jo kättelyjonossa. Mutta silti se kannatti.

Arvostin kutsua Linnan juhliin erityisesti siksi, että isäni, nykyään iäkäs kunniaveteraani, saattoi katsella kotona televisiosta, kun tytär ja vävy edustivat Presidentinlinnassa. Isä koki saaneensa itsekin tunnustusta veteraanityölleen.

Siniristilippuni liehuukin tänään erityisesti kaikille veteraaneille, lotille ja tietysti muillekin suomalaisille.