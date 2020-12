"Koronarokotteen jakelu on ennennäkemätön logistiikkahaaste" – professori Gyöngyi Kovács miettii kannanotossaan käytännön järjestelyitä

Maailma seuraa jännittyneenä koronarokotteiden valmistumista. On korkea aika kohdentaa huomiota myös rokotuskampanjaan liittyviin käytännön järjestelyihin.

Rokotteet ja muut lääkevalmisteet ovat lämpötilasensitiivistä rahtia, jota tulee kuljettaa tarkasti oikeassa lämpötilassa. Ne kolme rokotetta, joita Suomi on varannut ja jotka nyt ovat lähimpänä hyväksyntää, vaativat kaikki eri säilytys- ja kuljetuslämpötilat. Yhdelle riittää jääkaappilämpötila, mutta se ei saa jäätyä. Toinen vaatii normaalin pakaste-elintarvikkeiden kuljetukseen sopivan -20 astetta. Näillä näkymin ensimmäisenä myyntiluvan saava rokote vaatii huomattavia erityisjärjestelyjä aiheuttavan, vähintään –70 asteen ultra-kylmäkuljetuksen. Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtäkään ultra-kylmäketjun ylläpitämiseen pystyvää rahtiterminaalia ja tämän tason pakastimiakin on vain muutama. Maailmalla on käynnissä kova kilpailu vuokrattavista erikoisvarustetuista rahtikonteista, joissa pystytään ylläpitämään ultra-kylmäketjua. Nämä erikoiskontit vaativat tarkkoja järjestelyjä esimerkiksi lentorahdissa, koska konteissa käytettävä kuivajää kuluttaa happea.

Nyt on korkea aika varmistaa, että sekä kuljetusalan että terveydenhuollon ammattilaisilla on tarvittavat luvat ja koulutukset kunnossa. Ultra-kylmäkuljetusten käsittelyyn liittyy myös työturvallisuusriskejä. Kriittisiä pisteitä tulevat olemaan esimerkiksi uudelleenlastaus, tullaus ja säilytys. Logistiikkaketjut, kuten rokotusoperaatiokin, ovat vain niin vahvoja, kuin ketjun heikoin lenkki.

Erityishaaste Suomen kaltaiselle harvaan asutulle maalle on joidenkin valmistajien suunnittelemat suuret, jopa tuhansien annoksien pakkauskoot. Rokotuspaikalla ei saisi syntyä ruuhkaa, mutta on tuhlausta antaa kallisarvoisten rokotteiden pilaantua.

Suomesta löytyy paljon osaamista lämpötilasensitiivisen rahdin käsittelystä, mutta uutta tässä tilanteessa ovat mittasuhteet. Edessämme on ennennäkemättömään rokotusoperaatio, joka maailmanlaajuisesti tulee vaatimaan ponnisteluja paitsi terveydenhuollon, myös kuljetusalan ammattilaisilta.

Gyöngyi Kovács,

humanitaarisen logistiikan professori,

Hanken