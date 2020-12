SKAL Ympäristöyritykset ry:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan mielipidekirjoitus: Yrittäjien mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa ja kehittää kierrätystä on turvattava uudessa jätelaissa

Suomen jätelain uudistaminen sekä kierrätyksen ja jätteen uusiokäytön kehittäminen ovat todella tervetulleita uudistuksia. Osana uudistusta suunnitellaan kuitenkin nykyisen, hyvin toimivan, jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmän poistoa biojätteen ja pakkausjätteiden osalta. Kaksoisjärjestelmässä kunnat saavat itsenäisesti päättää, hoidetaanko jätteenkuljetus kunnan järjestämänä vai tilataanko palvelu paikallisilta yrittäjiltä. Kaksoisjärjestelmä on taannut kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa jätteenkeräyksen hintaan ja laatuun, sekä lisännyt yrittäjyyttä ja työllisyyttä alueellisesti.

Suomessa toimii yhteensä noin 660 yksityistä jätekuljetusalan yritystä pakkaavalla jäteautolla ja lietteenkuljetuskalustolla sekä noin tuhat yritystä vaihtolavakalustolla. Paikalliset yritykset ovat tarjonneet pysyviä työsuhteita alueen asukkaille ja kierrätystoimintaa on kehitetty aktiivisesti.

Ympäristöministeriö on todennut, että uudistuksen myötä kuntien on kuljetusten kilpailutuksissa kiinnitettävä erityistä huomiota urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus saada kuljetusurakoita. Vielä on epäselvää, miten kilpailutukset käytännössä järjestetään siten, että paikallisten yrittäjien on mahdollista jatkaa yritystoimintaansa. Yrittäjyyden keskeisiä lähtökohtia ovat vakaa toimintaympäristö ja luottamus tulevaisuuteen. Jos yrityksellä on vain muutaman vuoden määräaikainen sopimus, joka päättyessään voi lopettaa koko yritystoiminnan, ei voida puhua aidosta mahdollisuudesta yrittää tai halusta kannustaa yrittäjiä investointeihin ja alan kehitykseen.

Ministeriön mukaan osan jätteenkuljetuksesta kunta voisi edelleen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä siirtää kiinteistön haltijan järjestettäväksi. Uudistuksessa tulee pitää huolta siitä, että kuntalaisten valinnanvapaus turvataan ja markkinan avoimuudesta pidetään kiinni.

Nykyjärjestelmän luoma kilpailu on kannustanut yrittäjiä pitämään hinnat kohtuullisina sekä palvelun hyvänä ja joustavana. Monilla paikkakunnilla yksityiset jäteyritykset ovat kirittäneet koko alan kehitystä kohti kestävämpää ja ekologisempaa jätteenkuljetusta. Jätelain uudistaminen ja kierrätyksen lisääminen ovat tervetulleita uudistuksia, mutta uuden lain tulee mahdollistaa yritystoiminnan jatkuvuus ja houkuttelevuus, jotta koko alan kehitys jatkuu ja yhteiset kiertotaloustavoitteet saavutetaan.

SKAL Ympäristöyritykset ry

Pj. Matti Tulla, Tulla Ky

Vpj. Jussi Konttila Erkki Salminen Oy