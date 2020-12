Ylivieskassa sijaitsevassa Ratapuiston palvelukodissa on todettu viikonlopun aikana kaksi koronavirustartuntaa. Toinen tartunnan saanut on yksikön työntekijä ja toinen asukas.

Sairastuneet on määrätty eristykseen. Altistuneet asukkaat ja hoitohenkilökunta on asetettu karanteeniin. Palvelukodissa on vierailukielto. Ratapuiston asukkaiden omaisille on kerrottu tilanteesta.

Kaikki yksikön asukkaat ja työntekijät testataan koronavirustartunnan varalta. Viimeiset testit otetaan huomenna maanantaina.

Ratapuiston tartuntojen lisäksi Ylivieskassa todettiin eilen kolme uutta koronavirustartuntaa ja tänään yksi. Nivalassa todettiin eilen yksi uusi tartunta. Nämä tartunnat liittyvät aiempiin ketjuihin ja sairastuneet olivat jo altistuskaranteenissa.

Lue täältä lisää:

Ylivieskassa kolme uutta koronavirustartuntaa, Nivalassa yksi , Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja yhteensä 47