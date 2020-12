Neljä haki Lestijärven kunnanjohtajan paikkaa – Ahonen jää eläkkeelle ensi vuonna

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lestijärven kunnanjohtajan virkaa on hakenut määräaikaan mennessä neljä hakijaa.

Hakijat ovat lastentarhanopettaja, varhaiskasvatusjohtaja Paula Kinnunen Kinnulasta, agrologi, kunnan hallintojohtaja Susanna Tuikka Lestijärveltä, agrologi Sirkku Kianto Oulusta ja rakennustekniikan insinööri Juha-Matti Näykki Lapualta.

Nykyinen kunnanjohtaja Esko Ahonen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle kunnanjohtajan virasta 1.7.2021 alkaen. Ahonen valittiin Lestijärven kunnanjohtajaksi 2012. Hän on syntynyt Evijärvellä vuonna 1955. Hän on toiminut Keskustan kansanedustajana Vaasan vaalipiiristä kaksi kautta 2003–2011.