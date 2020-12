Viikonloppuna ilmeni kolme uutta koronavirustartuntaa Soiten alueella – Muun muassa Itä-Savoon jo annetusta matkustussuosituksesta on käyty keskustelua myös Soitessa

Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta sunnuntaina. Tartuntaketju on selvillä. Yhteensä viikonlopun aikana ilmeni kolme uutta tartuntaa.

Yksi koronavirustartunnan saanut on sairaalahoidossa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

Tartuntoja on kertynyt 26 kahden viikon aikana. Tartuntojen kokonaismäärä Soiten alueella on 144. Ilmaantuvuusluku on 33 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa kuluneen vuorokauden aikana. Yhteensä Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu 1 134 tartuntaa. Ilmaantuvuusluku piirissä on 29 kahden viikon ajalta.

Tässä vielä Keskipohjanmaan levikkialueen kunnat THL:n koronakartalla, tilanne maanantaina 7.12. puoliltapäivin:

Haapavesi 5

Kalajoki 8

Kaustinen 14

Kokkola 42

Kruunupyy 41

Lestijärvi 6

Luoto 42

Nivala 23

Oulainen 9

Pedersöre 42

Pietarsaari 64

Reisjärvi 12<

Sievi 9

Uusikaarlepyy 23

Veteli 5

Ylivieska 37

Kun Keski-Pohjanmaalla siirryttiin koronavirusepidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen marraskuun lopulla, alueellinen viranomaistyöryhmä antoi erilaisia suosituksia. Useimmat niistä liittyvät kokoontumisiin ja harrastustoimintaan.

Yksi suosituksista oli, että kaikkea tarpeetonta matkustamista tulisi välttää. Muita matkustamiseen liittyviä suosituksia ei ole annettu Soiten alueella. Annetun matkustussuosituksen jatko ja mahdollisten uusien suosituksien kohtalo riippuvat siitä, miten tilanne Suomessa ja eritoten lähialueilla kehittyy.

Eräillä alueilla on annettu matkustussuositus, joka patistaa ulkopaikkakunnilta alueelle saapuvia pitämään mahdollisuuksien mukaan kymmenen päivän omaehtoisen karanteenin ennen matkaan lähtemistä. Näin on toimittu esimerkiksi Itä-Savossa.

Suosituksen taustalla on joulunvietosta aiheutuva matkustaminen. Esimerkiksi monet opiskelijat palaavat jouluksi kotiseuduilleen. Muunlaistakin matkustamista sopii odottaa – rajoituksista ja suosituksista huolimatta.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen kertoo, että tämänkaltaisesta suosituksesta on keskusteltu myös Soitessa. Suosituksen mukainen karanteeni olisi suositeltava asia niin muualta tänne tuleville kuin täältä muualle lähtevillekin.

– Omaehtoinen kymmenen päivän karanteeni isoista väkijoukoista ja yleisötilaisuuksista vähentää riskiä. Taudin voi saada tällä hetkellä alueella kuin alueella, Rahkonen sanoo.

Jos koronavirustilanne pahenee, uusi suositus on päätettävänä asiana tämän viikon tai ensi viikon asialistalla. Suosituksia käydään läpi viikoittain viranomaispalavereissa. Tämänhetkiset suositukset ovat voimassa 21.12. saakka.

