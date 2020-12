Pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaa on musiikin ihmemaakunta

Suomea on kutsuttu musiikin ihmemaaksi, eikä syyttä. Meillä on hämmästyttävä määrä alan osaajia ja taitajia, joista osa kansainvälisiä huippuja niin esiintyjinä kuin säveltäjinä. Väkilukuun suhteutettuna suomalaisen musiikin menestys maailmalla on huomattava. Myös koulutuksen saralla Suomi on maailman kärkikastia. Notkahdusta ei ole luvassa, sillä maamme koko musiikkikoulutuskenttä on tehnyt strategian yhteistyöstä, joka takaa musiikin vakaan aseman myös tulevaisuudessa.

Keski-Pohjanmaa on tunnettu musiikin maakuntana, ja aivan ansaitusti. Maakunnan lippulaiva Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri on ollut jo vuosikymmeniä maailmalla tunnettu klassisen musiikin huippukokoonpano. Täältä ovat ponnistaneet niin äskettäin huikeat kritiikit BBC:n sinfoniaorkesterin solistina kerännyt koloratuurisopraano Anu Komsi kuin syksyllä Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 musiikkipalkinnon vastaanottanut toholampilaislähtöinen säveltäjä Sampo Haapamäki. Kaustislainen viuluperinne tavoittelee ensimmäisten joukossa Suomesta paikkaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Keski-Pohjanmaan konservatorio ja Centria-ammattikorkeakoulu sekä Pietarsaaressa ruotsinkielinen Novia tarjoavat kaikki alan kärkikoulutusta musiikin saralla. Kansanmusiikin koulutus on Suomessa keskittynyt Keski-Pohjanmaalle, ja tässä tärkeänä tekijänä on toiminut Kaustisen kansanmusiikkijuhlat – festivaali vailla vertaa.

Tiistaina julkistetaan kansallinen musiikkikoulutuksen visio 2030. Se on alan yhteistyön lippulaiva, jonka suojissa seilaa koko suomalainen musiikkikoulutus. Vastaavanlainen yhteistyö eri oppilaitosten välillä on ollut kuitenkin tunnusomaista pienille koulutusyksiköille jo vuosia. Raja-aidat ovat kaatuneet niin eri oppilaitosten välillä kuin myös genreissä. Tässäkin Keski-Pohjanmaa on ollut suunnannäyttäjä. Kamariorkesterissa on aina arvostettu kansanmusiikkia, mistä kiitos kuuluu kamariorkesterin kunniakapellimestari Juha Kankaalle. Samaan aikaan Mauno Järvelä on kehittänyt Kaustisella näppäripedagogiikkaa, joka sekin on levinnyt maakunnan ja maan rajojen ulkopuolelle.

Keskipohjanmaan musiikkikoulutusta käsittelevässä artikkelissa on haastateltu kahta nuorta rajan ylittäjää. He molemmat ovat kokeneet opiskelun Kokkolassa mielekkääksi. Oppilaitokset eivät kilpaile keskenään eikä kilpailuasetelmaa ole opiskelijoidenkaan joukossa. Myös kielirajat ovat historiaa, reilu vuosi sitten oppilaitosten yhteisproduktiossa West Side Storyssa jokainen opiskelija käytti omaa äidinkieltään suomea tai ruotsia.