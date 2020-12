Kokkolalaisopettaja ja Reisjärven kunta saivat YES Agentti -palkinnon: "Edistävät rohkeasti ja tavoitteellisesti yrittäjyyskasvatusta verkostoissaan"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustukset on tänä vuonna myönnetty kahdelletoista toimijalle. Palkittujen joukossa on kaksi toimijaa Keskipohjanmaan levikkialueelta: Kokkolan suomalaisen lukion opettaja Anneli Kauppi ja Reisjärven kunta.

YES Agentti -tunnustuksen voi saada henkilö, tiimi tai organisaatio, joka on edistänyt yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Tunnustuksen myöntävät valtakunnallinen YES ry ja YES-verkosto.

– Tahdomme YES-verkostossa nostaa esille sitä tärkeää työtä, jota Suomessa tehdään yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi. Uskomme, että yrittäjämäistä osaamista voi kartuttaa jatkuvasti ja kaikkialla. Siksi tahdommekin huomioida yksittäisten opettajien lisäksi myös tiimit ja organisaatiot, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen tiedotteessa.

– Vuoden 2020 YES Agentit ovat aktiivisia toimijoita, jotka edistävät rohkeasti ja tavoitteellisesti yrittäjyyskasvatusta verkostoissaan. He edistävät toimintakulttuurin muutosta ja innostavat muita mukaan esimerkillään, Lehtonen kiittää.