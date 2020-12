Soiten alueella yksi uusi koronavirustartunta ja joukkoaltistuminen – Joukkoaltistuminen tapahtunut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, 13 altistunutta

Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta, johon liittyy joukkoaltistuminen. Joukkoaltistuminen on tapahtunut Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, jonka opettajankoulutuslaitoksen opiskelijalla on todettu koronavirustartunta. Tartuntaketjua selvitetään parhaillaan.

Sairastuneen lisäksi laitoksen 12 opiskelijaa ja yksi opettaja on määrätty karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi. Kaikki laitoksen lähiopetus on keskeytetty.

Yhteensä pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 145 koronavirustartuntaa.

Vaasan sairaanhoitopiirissä puolestaan on havaittu viisi uutta tartuntaa. Tartuntoja on todettu yhteensä 1 139. Ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 32.

THL:n koronakartalle on koottu ne kunnat, joissa on todettu vähintään viisi tartuntaa. Tiedot saattavat päivittyä kartalle takautuvasti, joten kartan tiedot ja sairaanhoitopiirien antamat tiedot eivät välttämättä ole yhtenevät.

Tässä Keskipohjanmaan levikkialueen kunnat THL:n koronakartalla, tilanne tiistaina 8.12. puoliltapäivin (suluissa muutos maanantaihin verrattuna):

Haapavesi 6 (+1)

Kalajoki 8 (ei muutosta)

Kaustinen 14 (ei muutosta)

Kokkola 44 (+2)

Kruunupyy 41 (ei muutosta)

Lestijärvi 6 (ei muutosta)

Luoto 42 (ei muutosta)

Nivala 24 (+1)

Oulainen 9 (ei muutosta)

Pedersöre 42 (ei muutosta)

Pietarsaari 64 (ei muutosta)

Reisjärvi 12 (ei muutosta)

Sievi 10 (+1)

Uusikaarlepyy 23 (ei muutosta)

Veteli 5 (ei muutosta)

Ylivieska 42 (+5)

//8.12. kello 12.27 Päivitetty juttua.

//8.12. kello 12.40 Lisätty tartuntaluvut kunnittain.