Jukka Aniaksen kolumni: Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat oisi!

Nehän ne tunnetusti ovat kaikkein kehnoimpia. Välimallin ratkaisuissa ei oteta kantaa oikein sinne eikä oikein tännekään, mutta sinne välille. Usein totuus – sitaateissa tai ilman – on siellä jossain, välimaastossa. Ehkä.

Ei tunnu riittävän ainakaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä. Jos et ole meidän puolellamme, olet meitä vastaan. Näin kulkee ”vuoropuhelu”, jossa puhutaan ja kuuroudutaan vuorotellen.

Itä on itä ja länsi on länsi, eikä kohtaa ne toisiaan, runoili Rudyard Kipling aikoinaan. Ei tarkoittanut kirkkojen skismoja, mutta niihinkin säkeet hyvin sopivat.

Yli 20 vuotta sitten erosin kirkosta. Siihen ei sisältynyt minkäänlaisia tunnekuohuja, suuttumusta, turhautumista tai pettymystä. Ei ole edellenkään mitään kirkkoa vastaan.

Jotenkin vain tuli itselle hyvin selväksi, että jos johonkin yhteisöön kuuluu, täytyy ainakin sen fundamentit uskoa. Jos ei voi uskoa niihin (ainakaan kaikkiin) eikä myöskään elä niiden mukaisesti, reilumpaa on siirtyä ulkopuolelle.

En kuulu hirviporukkaankaan, kun en harrasta hirvenmetsästystä.

Uskonnolliset asiat sen sijaan kiinnostivat aikanaan ev.lut. kirkon jäsenenä ja kiinnostavat edelleen pakananakin.

Suorastaan sääliksi käy hyvää tarkoittavia piispoja ja pappeja, joista erittäin monet ovat joutuneet ennen kaikkea maallikkoista koostuvan taistelun ei-kenenkään-maalle. Luotisateeseen. Liberaalit arvostelevat liiallisesta konservatiivisuudesta ja vanha liitto nyky-yhteiskunnan kosiskelusta.

Koeta siinä välissä sitten saarnata Kultaisesta säännöstä.

Oikeassa olemisen pakahduttava pakko on mitä inhimillisin piirre. Ei tosin kovin hyvä. Se on maksanut historian saatossa kammottavan määrän verta.

Välimallin ratkaisuun. Se on mitä ilmeisimmin mahdoton. Niin kauan kuin oma kristillinen vakaumus kaikkine opinkappaleineen katsotaan ns. pelastuskysymykseksi (= taivas vs. helvetti), kompromissi on mahdoton.

Siltikin. Eikö voisi ajatella vaalittavan sitä mikä yhdistää eikä korostaa sitä mikä erottaa?

OK, ymmärrän. Unohdetaan koko juttu. Ei selvästikään voi.

Mitä se Eino Leinokin aikoinaan horisi (Hymyilevä Apollo):Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat oisi! Miks emme me kaikki yhtyä vois? Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois. Oi, ihmiset toistanne suvaitkaa! Niin suuri, suuri on maa.