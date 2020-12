Jälleen vietimme Suomessa, poikkeusolosuhteista huolimatta itsenäisyyspäivää perinteiseen tapaan. Perinteeseen kuuluu kunniakäynti sankarihaudoilla. Se on oikein. Sillä heidän, sotiemme veteraanien, niin kaatuneiden kuin hengissä säilyneiden ansiosta saamme itsenäisyyspäivää viettää. He suorittivat lähes uskomattoman urotyön pysäyttäessään, melko heikosti varustettuna kahteen kertaan ylivoimaisen suuren vihollisarmeijan hyökkäyksen.

Suomi joutui sodan pyörteisiin ilman omaa syytään, mutta säästyi miehitykseltä ja säilytti itsenäisyyden. Vaikka meille takavuosikymmeninä hävityn sodan valhetta, ajan hengen mukaisesti opetettiin.

Täytyy todeta että itse olen aika epätyypillinen suomalainen persoona. Jääkiekon jokavuotiset MM-kisat tulevat ja menevät, ilman että kiinnitän niihin juuri huomiota. En jaksa nauraa vuodesta toiseen Uuno Turhapuro-elokuvien puujalkavitseille. Ei minusta ole tullut viimevuosien saatossa suurta heavy rockin diggaajaa, vaikka kansamme enemmistö sitä sanoo olevansa. On kuitenkin hyvä, kun Suomi on demokratia, oikeus ja sivistysvaltio, jossa myös kaikilla vähemmistöillä on oikeus olla olemassa.

Voin vapaasti ilmaista, että ei minun tarvitse olla sellainen jota muut haluaisivat minun olevan, minulla on oikeus olla sellainen kuin itse haluan. Sotiemme veteraaneille kiitos siitä. Sillä tiedän, että jos olisin joutunut viettämään elämäni ensimmäiset kolmekymmentä kaksi vuotta Neuvostoliitossa, olisi minut suljettu mielisairaalaan. Saman kohtalon olisi kokenut myös muutama, äärivasemmistolaisen ideologian omaksunut ystäväni. Diktatuurihallitus katsoo ihmisiä massana, eikä poikkeusyksilöitä suvaita.

Itsenäisyyspäivää edeltäneellä viikolla kaksisataa tieteen ja taiteen vaikuttajaa osoitti maanpuolustushenkeään julkaisemalla vetoomuksen, jossa vaaditaan nk. HX-hankkeen keskeyttämistä. Sinänsä melko mitäänsanomaton kannanotto. Sen allekirjoittajien ”asiantuntemus” perustui enemmän tunteisiin kuin tietoon. Suurin osa heistä on myös suurelle yleisölle melko tuntematonta porukkaa. Saati sitten, mitä he ovat tieteilleet ja taiteilleet.

Yle katsoi asiakseen sen kuitenkin näyttävästi uutisoida. Ei hävittäjiä hankita pelkästään sodankäynnin tarpeisiin kuten tieteilijät ja taiteilijat näyttävät kuvittelevan. Kyllä tehokas ilmatilan valvonta on tarpeen myös rauhanaikana. Sillä on myös sotaa ennaltaehkäisevä vaikutus. Kuten myös sillä, että oikeilla kaupoilla vahvistamme tärkeitä kumppanuussuhteita.

Aina lähetämme viestiä myös maan rajojen ulkopuolelle. Yksimielinen kansa, jolla on vahva maanpuolustustahto, on vahva rauhantae. Joten HX-hankkeen vetäjät ja muu puolustusvoimien ylin johto, ovat niitä todellisia rauhanpuolustajia. Hävittäjähanke on kallis, mutta välttämätön. Sen olemme veteraanien sukupolvelle velkaa.

Kari Nivala

Kannus