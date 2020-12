Lukijan mielipide: Eikö keskustan viesti muka näy? – Minusta keskustan linja ja viesti on tässä ajassa kirkas ja selvä

Päätoimittaja Tiina Ojutkangas totesi pääkirjoituksen alakerrassa (Kp. 4.12.), että keskustan kannatus on surkea, eikä sen ominta viestiä löydä näinä aikoina juuri mistään. Puolueen gallup kannatus on kieltämättä huono, mutta kyllä keskustan viesti ministereiden toiminnan kautta on hyvin esillä.

Vähättelemättä muiden puolueiden ministerien tekoja ja toimintaa näinä vaikeina aikoina, voidaan silti perustellusti mielestäni sanoa, että keskustan ministerit ovat Marinin hallituksen keskeinen voima. Korona hallitsee nykyisin niin täydellisesti tiedotusvälineiden viestintää, että puolueiden aatteellista tai toiminnan viestiä on muulla tavoin vaikea saada esille kuin hallituksen ja eduskunnan kautta. Se viesti, mikä sieltä tulee osoittaa kyllä, että keskusta tekee, mutta oppositio huutaa ilmaan.

Jos tarkastellaan keskustan ministereiden tekoja ja toimintaa, niin kaikesta näkyy, että puolue haluaa pitää korona-aikanakin ihmisistä ja yhteiskunnan toimivuudesta huolta. Valtionvarainministeri Matti Vanhanen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä ovat hallituksen tukipylväitä koettaessaan antaa taloudellista ja henkistä tukea hädänalaisille, jotta elinkeinoelämä ja ihmisten arki voisi vaikeuksien keskelläkin pysyä kasassa, mutta silti tähtäys tulevaisuudessa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tekee hyvää työtä varmuusvarasto ja

ruokapuolella sekä vähälle huomiolle jääneitä merkittäviä tekoja ympäristö- ja ilmastöpolitiikassa. Pätkäministerinä tiede- ja kulttuuriministeriöä johtanut Hanna Kosonen sai jo paljon kiitosta korkeakoulumaailmasta, ja nyt puheenjohtaja Annika Saarikko jatkaa samaa rataa huolehtien myös urheilu- ja kulttuurijärjestöjen selviämisestä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on osoittautunut erinomaiseksi asiantuntijaksi ja toimijaksi maamme turvallisuuden ja puolustuspolitiikan edistämisessä.

Minusta keskustan linja ja viesti on tässä ajassa kirkas ja selvä: ihmisistä pitää pitää huolta ja yhteiskunnan rattaat pyörimässä, turvallisuudesta tinkimättä. Mitä muutakaan nyt voisi tehdä? Miksi kansalaiset eivät tätä toimintaa noteeraa gallupeissa, onkin ihmettelyn aihe.

Erkki Kujala

Yhteiskuntatieteiden tohtori,

Toholampi