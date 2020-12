Kuntaliitolta ja yksityisiltä kovaa kritiikkiä sote-uudistuksesta: Heikoimpien palvelut uhkaavat huonontua ja kansalaista voidaan alkaa pallotella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten palvelut uhkaavat sirpaloitua ja jopa huonontua hallituksen esittämässä sote-uudistuksessa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio arvioi Lännen Median haastattelussa.

Hän ottaa esimerkiksi työttömien, maahanmuuttajien ja lapsiperheiden palvelut, jotka löytyvät jatkossa niin kunnasta kuin uudelta hyvinvointialueelta. Asumispalvelut, päivähoito ja koulut jäävät kuntiin, mutta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät alueille.

– Palvelut eivät saa sirpaloitua eri paikkoihin, vaan niiden on toimittava yhdessä, Tainio painottaa.

– Tässä pitää onnistua alusta alkaen, ja tämä edellyttää ylemmältä poliittiselta tasolta ruohonjuuritasolle saakka, että luodaan käytännöt, miten tiedot siirtyvät. Tämä on ihmisille iso asia.

Kansalainen voikin pahimmillaan joutua pallottelun kohteeksi. Tainion mukaan tämä vaara on kalliissa palveluissa, joita ei halua kunta eikä aluekaan; kuten päihdepalvelut ja huumeidenkäyttäjien palvelut.

– Ylipäätään voi tulla pallottelua kalliista potilaista, jotka tarvitsevat paljon palveluita.

Tainio tarkentaa, että kuntien kritiikki ei tarkoita sitä, ettei asiaa voisi hoitaa ja sote-uudistusta tehdä.

– Mutta alkuvaiheessa se vaatii paljon panostusta. Nyt lakiesitys ei ota kantaa konkreettiseen työnjakoon, vaan se on hoidettava alueilla itse.

Kunnat kuitenkin näkevät, että sote-uudistus on tarpeellinen. Ne kannattavat perusratkaisua.

– Uskon, että ne kuntalaiset hyötyvät, jotka asuvat pienemmissä kunnissa ja joissa on pula osaavasta henkilöstöstä, Hanna Tainio sanoo.

Kunnat korostavat, että alueiden ja kuntien erilaisuus voitaisiin vielä huomioida ja että työnjako voitaisiin sopia paikallisesti ja erilaiset olosuhteet otettaisiin huomioon. Nyt Uusimaa saa erillisratkaisun ja kaikille muille on tarjolla täysin samanlainen malli.

– Tämä on ongelma, sillä alueet ovat erilaisia vaikkapa maahanmuutoltaan. Rahaa tulee kyllä yleiskatteisena, mutta valtion ohjaus on vahva ja perusratkaisu on liian samanlainen kaikkialle muualle paitsi Uudellemaalle.

Kuntaliiton mukaan sote-mallissa on joustamattomuuden lisäksi kaksi muuta isoa ongelmaa, jotka ovat aikataulu ja rahoitus.

– Muun muassa Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa on jo maakunnalliset kuntayhtymät, joten hyppy ei ole suuri. Mutta Etelä-Suomessa on alueita, joissa ei ole tehty käytännössä vielä mitään. Niille aikataulu on vaikea, jopa mahdoton.

Kuntaliitolla onkin suuri huoli, miten palvelut pystytään turvaamaan muutosaikana ja samalla korona-aikana. Tainio on sitä mieltä, että aikatauluun täytyy eduskunnankin ottaa vielä kantaa. Kaikki lait olisivat esityksen mukaan voimassa vuoden 2023 alusta eli jo kahden vuoden kuluttua.

Tainion mukaan rahoitus on ongelmallinen suurten kaupunkien näkökulmasta. Veroprosentti 13,26 lähtee kaikilta kunnilta riippumatta, paljonko kunta on käyttänyt soteen tähän mennessä. Velat jäävät yhä kuntien niskaan.

Sosiaali- ja terveysalan yksityisiä toimijoita edustava Hyvinvointiala HALI ry on erittäin huolissaan, että sote-uudistuksen häviäjä on kansalainen, joka uhkaa saada nykyistä huonompaa palvelua.

Elinkeinoasioiden johtaja Eveliina Vigelius kommentoi Lännen Medialle, että hyvinvointi- ja terveyserot eivät kapene, palveluja ei voida turvata eikä saatavuutta parantaa. Näin ollen uudistuksen tavoitteet eivät toteudu hallituksen mallilla.

– Arviointineuvosto esitti jo marraskuussa tosi vakavaa kritiikkiä, että jos ostopalvelu- ja hankintamahdollisuuksia rajoitetaan tällä tavalla, sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia palvelujen saatavuuteen ja kustannusten kehittymiseen. Se tarkoittaa, että palvelujen saatavuus voi huonontua, vaikka palvelujen piti parantua.

Ministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi hallituksen infossa, että monituottajamalli säilyy. Vigeliuksen mukaan sitä kuitenkin rajoitetaan monin tavoin.

– On mahdollisuus yhä käyttää palveluseteliä ja ostaa palveluita yksityisiltä, mutta uudistuksessa on pitkä lista palveluista, joita ei saa enää ostaa.

– Vielä merkittävämpää on se, että kun pitää olla riittävä hyvinvointialueen oma tuotanto, osakokonaisuutta tai erikoisalaa ei saa enää kokonaisuutena ulkoistaa.

Vigeliuksen mukaan se tarkoittaa, että jos vaikka silmäpalvelut tai sosiaalipalvelut on nyt ulkoistettu, sellaista ei saa enää kokonaisuutena jatkossa olla.

– Jos ulkoistusta on liikaa, se ei ole enää mahdollista, mutta kukaan ei määrittele, mikä on liikaa. Toisaalta tiukkoja kiristyksiä tulee erikoissairaanhoitoon: esimerkiksi virkalääkärin on tehtävä hoitoratkaisut.

Vigelius kuvailee, että hankintamahdollisuuksien rajoittamisen myötä palataan 10–15 vuotta ajassa taaksepäin vuokralääkäritoimintaan ja yksittäisten toimenpiteiden ostamiseen.

– Yksityisten resurssit eivät silloin ole enää parhaassa mahdollisessa käytössä, hän painottaa.

HALI edustaa noin 1 550:tä sosiaali- ja terveysalan yritystä ja järjestöä. Valtaosa jäsenyrityksistä on pieniä.