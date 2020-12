Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Monet yrittäjät toteuttavat unelmiaan

Myönteiset yritystarinat kiinnostavat ja yrittäjien kertomukset muutenkin. Yrityksiä perustetaan kaikkina aikoina ja oma yritys kuuluu yrittäjämyönteisillä seuduilla myös nuorten valikoimaan unelma-ammattia valittaessa.

Suomessa on yrittäjiä yhteensä noin 260 000. Valtaosa yrityksistä on yksinyrittäjien pieniä yrityksiä, joista tyypillisiä ovat vaikkapa kampaamot. Yrityksiä perustetaan, niitä lopetetaan ja osa jatkaa äidiltä tyttärelle. Sukupolvenvaihdoksia tehtäisiin, jos olisi jatkajia. Joskus voi pohtia vaikka sitä, miksi "aina" halutaan perustaa uusi yritys sen sijasta että ostettaisiin toimiva firma, jonka menestyksestä ja näkymistä on tietoa.

Yritystarinat ovat hyvin monenlaisia. Niiden kiinnostavuuden voi nähdä myös maakuntalehdessä, jonka verkkosivuilla käy kuhina kerrottaessa uuden yrityksen perustajista.

Tänään Keskipohjanmaassa on juttu yrityksestä, jossa valmistetaan jääkiekkomailoja. Kaksi entistä pelikaveria, Filip Lund ja Andreas Kjellman, valmistavat komposiittimailoja Purmon kirkon läheisyydessä sijaitsevassa hallissa.

Falk-tuotemerkillä mailoja valmistava yritys näki päivänvalon kaksi vuotta sitten. Aluksi mailoja valmistettiin Kokkolan Ykspihlajassa sijaitsevan alihankkijan verstaalla. Sitten tuotanto siirtyi omiin tiloihin Purmon kirkonkylälle toisen yrittäjän siskon entiseen hevostalliin. Nyt ollaan kuitenkin vasta alussa.

Nuorilla tehtaanjohtajilla on pitkä pelaajaura takanaan ja tuntumaa oman tehtaan tuotteeseen on otettu vuosikausia. Lisäksi Suomessa on pitkät perinteet jääkiekkomailojen valmistamisesta. Lähes jokainen muistaa Titanin tai Kohon. Mailayrittäjät yrittävät saada ajan riittämään siviilityöhön, perheeseen ja mailanrakennusuralle.

Moni yrittäjä toteuttaa unelmaansa ja tekee unelmatyötään. Vaikka parhaimmillaan yrittäjän työ näyttäytyy vapautena, voi se raskaimmillaan olla erittäin kovaa työtä ja vastuuta.