Minna Mustosen kolumni: Vaikuttamisella on väliä

Myönnän olevani ihminen, joka mieluusti osallistuu mielenosoituksiin, tai ainakin ennen koronaa osallistui. Meillä täällä Ykspihlajassa on hiukan sellainen perinne, että jos vain jotakin aihetta, niin saatamme intaantua mieltä osoittamaan. Toisaalta edelliset sukupolvet olivat nykypolvia vieläkin innokkaampia ja aktiivisia kertomaan mitä mieltä milloinkin kustakin asiasta olivat. Yhdessä on puhistu, tuhistu ja höyrytty, ollaan lähdetty kertomaan kaikille mitä mieltä meillä ollaan, ettei ole tarvinnut kenenkään selän takana supattaa.

Ykspihlajan koulun sulkeminen muutamia vuosia sitten nostatti barrikadeille yhteiseen rintamaan tummut ja tuharit, isät ja äidit, sylilapset ja isommat mukulat.

Jotakin täydellisen ihanaa yhteisöllisyyttä on mielenosoitukseen tarvittavien kylttien maalaamisessa, kunnan päättäjille jaettavien lasten tekemien piirustusten värkkäämisessä, barrikadeilla hoilotettavien laulujen suunnittelussa, päätöksessä kuka tuo megafonin, ottaako joku kitaran ja sitä tavallista, mitä nyt miekkariin osallistumisesta vaaditaan.

No, mikä vaikutti mihinkin, mene ja tiedä. Lopputuloksena on kuitenkin se, että meillä Ykspihlajassa rakentuu parasta aikaa uusi, ihana koulu, vaatimattomasti sanottuna Kokkolan kauneimmalle paikalle merinäköalalla. Ensi keväänä juhlimme upean koulumme avajaisia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suurin osa aikanaan Ykspihlajan koulu- mielenosoitukseen osallistuneista lapsista ja nuorista ei itse ennätä kouluun opiskelemaan, mutta kaikilla on yhteinen muisto: Me osallistuimme, saimme äänemme kuuluville ja meitä kuultiin.

Kuuleminen ja kuulluksi tuleminen on tärkeä osa elämää. Ihan yhtä tärkeää on ymmärrys siitä, että vaikka päätös ei vaikuta suoraan itseen, tulee jälkeemme muita, jotka pääsevät osalliseksi yhteisellä tahtotilalla rakennetusta asiasta. Se on hirmuisen tärkeää, rakentaa yhteisöllisyyttä ja kasvattaa juuria kotikonnuille. Ajatuksessa piilottelee myös iso ymmärrys kaupungin toimintaan ja kunnallispolitiikan toteutumiseen ja käsitykseen: Ei ole olemassa kaupunkia yksistään. Kaupunki olemme sinä ja minä, me sen teemme yhdessä. Kuntalaisia on päätösten pöydissä kuultava. Toisaalta, miksipä ei kuultaisi, päättäjäthän ovat juuri niitä ihmisiä, jotka me olemme päättäviin pöytiin valinneet.