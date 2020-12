Me kysyimme koronavirusrokotteesta, te vastasitte – Enemmistö vastaajista aikoo ottaa rokotteen, yksi argumentti toistui rokotekieltäytyjillä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kysyimme tiistaina Keskipohjanmaan Facebook-sivuilla lukijoilta koronavirusrokotteesta. Kysymykset oli muotoiltu seuraavasti: Aiotko sinä ottaa koronarokotteen? Millä perusteilla olet tehnyt päätöksesi?

Vajaassa vuorokaudessa eli keskiviikkoaamupäivään mennessä some-gallupiin tuli kaikkineen yli kaksisataa kommenttia. Suurin osa kommenteista oli vastauksia gallupiin, mutta yleistä keskusteluakin aiheesta syntyi.

Yli puolet vastaajista totesi ottavansa rokotteen. Lääkepiikin väliin takuulla jättäviä oli viitisentoista.

Loput vastaajat sijoittuivat kahden vaihtoehdon välimaastoon. Muutama vastaaja uskoi ottavansa rokotteen todennäköisesti muttei kuitenkaan varmuudella. Samansuuruinen joukko oli heitä, jotka olivat epävarmoja valinnastaan.

Näin rokotteeseen myönteisesti suhtautuvat perustelivat kantaansa:

Luotan tieteeseen ja toivon, että pandemia saataisiin supistumaan niin pian kuin mahdollista.

Anna-Maija Lyyra

Otan, koska ajattelen sen olevan kansalaisvelvollisuus.

Piia Saarikoski

Rokotekehityksen nopeasta aikataulusta huolimatta luotan viranomaisiin ja heidän arviointikykyynsä rokotteen turvallisuudesta. He ovat asiantuntijoita, suuri yleisö ei ole.

Tero Harju

Perheessä on riskiryhmää, ja puoliso työskentelee sairaalassa, joten meidän perheestämme rokotuksen ottavat kaikki, kenelle sen myyntiluvan ja kansallisen suunnitelman puitteissa saa rokottaa. Koen, että on vastuullista toimintaa suojata itseä ja läheisiä tilanteessa, jossa tartuntariski on konkreettinen ja lähipiirissä sellaisia, joille sairastuminen voisi olla jopa fataalia.

Suvi Pajunpää

Ei tarvitse kuin katsoa meidän isovanhempiemme perheiden kuolevaisuuslukuja, niin huomaa, kuinka iso pelastus rokotteet ovat olleet ja edelleen ovat.

Erik Nyberg

Näin puolestaan argumentoivat rokotekieltäytyjät:

Parissa kuukaudessa ei ole mahdollista saada kymmenien vuosien luotettavia tutkimustuloksia.

Annika Heikka

Kovin nopeasti kehitetty, joten en ota. Odotan tarkempia tietoja ja kokemuksia. En ole ottanut myöskään influenssarokotteita.

Eira Okkonen

Vähäiset tutkimustulokset ja muutenkin hätäisesti tehty rokote ei kiehdo.

Turpeisen Timo

Kiireellä tuo lääke on tehty, joten en ota ennen kuin näen/tiedän, mitä haittavaikutuksia muille tulee. Terveyteni on kuitenkin kyseessä.

Minna Peuraharju

Alle vuodessa kehitetty rokote ei kovin turvalliselta vaikuta.

Mari Myllymäki

Ja näin asiaa kommentoivat he, jotka eivät vastanneet kategorisesti kyllä eikä ei:

Todennäköisesti otan, mutta en kuitenkaan ryntäile ottamaan sitä ensimmäisenä. Antaa riskiryhmäläisten ja terveydenhoitohenkilökunnan ottaa ensin.

Aaro Kustaa Elsilä

Ammattini vuoksi todennäköisesti otan, luotan tutkimustuloksiin ja rokotesuojaan.

Mari Keski-Vähälä

Katson ensin, miten hätäisimmille käy.

Henrik Rimpilä

Täytyy harkita asiaa todella, todella vakavasti. En siis vielä tiedä.

Eija Ahokangas

En osaa vielä sanoa. Kuulun riskiryhmään, mutta olen vähän skeptinen tätä rokotetta kohtaan.

Jaana Nykvist-Pekkarinen