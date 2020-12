Ylivieska käyttää koko työkalupakin taistelussa koronaa vastaan: "Veitsenterällä mennään", kaupunginjohtaja Maria Sorvisto sanoo

– Lähiviikot näyttävät, millainen joulunaika on rajoitusten ja joulun vieton puolesta, Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto arvioi koronatilannetta. Sorvisto on paljon etätöissä, työhuoneesssa viime talvena otettu kuva on arkistokuva.

Jukka Lehojärvi