Ylivieskan Joukahaisen päiväkodissa korona-altistuminen

Ylivieskan kaupunki tiedottaa keskiviikkona, että Joukahaisen päiväkodissa on tapahtunut koronavirusaltistus.

Kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen tiedotteessa kerrotaan, että altistuneet on ohjattu kotiin ja heihin ollaan yhteydessä peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimesta. Muu toiminta jatkuu normaalisti.

– Mikäli lapsella on vähänkään flunssan oireita, on syytä mennä koronatestiin. Tieto tilanteesta on saatu nopeasti ja odotamme rauhassa toimintaohjeita, kaupunki viestittää.

Joukahainen on yksi Ylivieskan suurista päiväkodeista. Seitsemän vuotta sitten valmistunut päiväkoti sijaitsee Pakolan kaupunginosassa.

