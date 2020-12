Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ylivieska hoitaa hyvin yhteisöään korona-aikana

Keskipohjanmaan levikkialueen kunnista Ylivieskassa on tällä hetkellä kaikkein huolestuttavin koronatartuntatilanne, ja Ylivieskassa on myös toimittu aktiivisesti tilanteen hoitamiseksi. Meillä Ylivieskassa tilanne on tartuntalukujen perusteella vakava. Veitsenterällä mennään, sanoo Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto Keskipohjanmaassa.

Ylivieskan kaupunki päätti rajoituksista pari päivää aikaisemmin kuin Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto antoi suositukset leviämisvaiheeseen siirtyneessä maakunnassa ja hyvä niin.

Rajoitukset ja sulut ovat voimassa Ylivieskassa joulukuun 18. päivään saakka. Kaupungin toimipaikoista ainoastaan kaupunginkirjastossa voi käydä rajoitetusti.

Ylivieskassa on yritetty pitää kansalaisten lisäksi myös esimerkiksi yritykset ajan tasalla. Viikko sitten Ylivieskan kaupunki keskusteli tilanteesta yrittäjäyhdistyksen jäsenille sekä yhdistyksille järjestetyissä tilaisuuksissa.

Yhteinen keskustelu tilanteesta on tärkeätä kaikkialla. Ylivieska vaikuttaa hoitavan tilanteen vaikeuksista huolimatta hyvin.