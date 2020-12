Pääministeri Sanna Marin: "Valmiuslaki otetaan käsittelyyn, jos terveydenhuolto alkaa ylikuormittua"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Valmiuslaki voidaan ottaa koronatorjunnassa käyttöön vasta viimeisenä keinona. Tätä mieltä olivat Helsingin Säätytalolle keskiviikkona iltapäivällä saapuneet ministerit. Hallitus kokoontui neuvottelemaan ajankohtaisesta tautitilanteesta.

– Valmiuslaki ei ole ollut vakavan harkinnan kohteena, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kiteytti.

– Ensin pitää tehdä kaikki muut toimet. Sairaanhoitopiirit ovat täyttä vauhtia varautumassa vuodenvaihteen tilanteeseen.

Viimeisenä paikalle tullut pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi median "ovensuukyselyssä", että hallitus käsittelee valmiuslakia siinä tapauksessa, että Suomen terveydenhuolto alkaa ylikuormittua.

– Nyt saamme ajankohtaista tietoa sairaanhoitopaikkojen kapasiteetista ja riittävyydestä sekä skenaarioita siitä, miten tilanne voi kehittyä parhaimmillaan tai pahimmillaan.

– Me olemme ohjeistaneet ja STM on ohjeistanut, että sairaanhoitopiirit pitävät huolen sairaanhoitohenkilöstön riittävyydestä.

Pääministerin mukaan Säätytalon neuvotteluissa ei tehdä päätöksiä.

– Kahden viikon kuluttua voimme arvioida, onko tarvetta tiukemmille toimille. Sitä emme tietenkään toivo.

Hallitus haluaa myös nähdä, millaisia vaikutuksia on leviämisvaiheessa olevien kuntien ja sairaanhoitopiirien tekemillä rajoituksilla. Niistä on arvioitu saatavan tietoa kuluvan viikon lopulla ja ensi viikon alussa.

Keskiviikkona Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi, että Suomessa on todettu 490 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 6 080 tartuntaa. Se on 1 773 tapausta enemmän kuin kahden edellisviikon aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi tiistaina, että Helsingistä siirretään yhteensä viisi koronaviruksen takia tehohoitoa tarvitsevaa potilasta muualle Suomeen, kaksi Turkuun ja kolme Kuopioon.

Mäkijärvi perusteli toimia sellaisen tilanteen välttämisellä, että teho-osastopaikat täyttyisivät koronapotilaista. Hän muistutti, että Husin pitää pystyä hoitamaan tehokkaasti myös muut kriittiset toimintonsa.