Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rokottaminen on uusi, iso työmaa terveydenhuollon ammattilaisille

Keskipohjanmaa kysyi Facebookissa keskipohjalaisten näkemyksiä koronarokotteesta. Kyselyssä monet kertoivat ottavansa rokotteen heti, kun se on mahdollista. Jotkut pohtivat sitä, onko nopeasti kehitetty rokote turvallinen.

Siitä on tietysti lähdettävä, että suomalaiset terveysviranomaiset tietävät tavallisia kansalaisia paremmin, uskaltaako rokotteen ottaa, mitkä ovat edut ja riskit. Meistä monien huoli on lähinnä se, miten kaukana jonon hännille itse joutuu rokotejonossa. Se lienee selvää, että terveydenhuollon ammattilaisten, ikäihmisten ja riskiryhmäläisten vuoro on ennen terveitä keski-ikäisiä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ovat julkisesti ilmoittautuneet rokotejonoon heti, kun asia on heidän kohdallaan ajankohtainen. Hyviä esimerkkejä tarvitaankin, ettei rokottamisen merkitystä pandemian hoidossa aleta vähätellä.

Koronaa vastaan rokottaminen maksaa. Kuten torstain Keskipohjanmaassa kerrotaan, rahaa on varattu iso summa tällekin vuodelle.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västillä on hyvä käytännön idea siitä, kuinka maksuliikenne rokoteasioissa hoidetaan sairaanhoitopiirien ja valtion välillä.

Kaikki sairaanhoitopiirit suunnittelevat parhaillaan, kuinka rokottaminen käytännössä järjestetään. Kysymyksiä riittää myös asiakkailla ja nyt ei auta muu kuin odottaa kaikessa rauhassa ohjeita.

Vaikka rokottaminen sinänsä on terveydenhuollon ammattilaisille rutiinitoimenpide, on kaikkien järjestelyjen hoitaminen jälleen valtava työmaa. Suomessa järjestelmät toimivat. On syytä muistaa, että ihmiset tekevät työt tässäkin tapauksessa kuten pandemian aikana muutenkin.