Kasvatustyön päihdestrategia käyttöön Kokkolan seurakuntayhtymässä – "Nuorten päihteiden käyttö on huolestuttavasti lisääntymässä"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan seurakuntayhtymä yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti keskiviikon kokouksessaan uuden ja ensimmäisen päihdestrategian seurakuntayhtymän seurakuntien kasvatustyöhön vuosille 2020–2025. Strategia on määrä ottaa myös osaksi alaikäisten leiritoiminnan turvallisuussuunnittelua.

Seurakuntayhtymässä ei ole ollut aiemmin käytössä yhteisesti sovittua kasvatustyön päihdestrategiaa, ja kasvatustyön henkilökunta on joutunut ratkaisemaan päihteisiin liittyvät tilanteet oman harkintakykynsä mukaan.

Hallintojohtaja Helinä Marjamaan mukaan päihdestrategia on uraa uurtava. Vastaavia ei ole hänen tietojensa mukaan ainakaan kovin laajasti käytössä.

– Esittelimme sitä Oulun hiippakunnan koulutuspäivillä marraskuussa. Strategia lähtee malliksi seurakuntiin ympäri Suomen.

Kirkkoneuvostosta kerrotaan, että viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan päihteiden käyttö seurakuntayhtymän alueella on huolestuttavasti lisääntymässä, ja entistä kovempia aineita kokeillaan entistä nuorempana. Marjamaa vahvistaa, että lisääntyneessä päihteiden käytössä on kyse nimenomaan huumausaineista.

Päihdeasiat eivät kosketa ainoastaan rippikoulutyötä, sillä kaikissa ikäryhmissä esiintyy erilaista päihteidenkäyttöä. Seurakunta kohtaa lapsia ja nuoria niin kokoavassa viikkotoiminnassa kuin leireilläkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Myös leirikeskushenkilökunta on tärkeässä roolissa päihteidenkäyttöön puututtaessa.

Kasvatuksen työntekijöillä on virkavelvollisuus puuttua lasten ja nuorten päihteiden käyttöön, joten siksi on tärkeää, että heillä on taidot tunnistaa, puuttua ja ottaa päihteiden käyttö puheeksi.

Marjamaa täydentää, että kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat perehdytetään ja koulutetaan strategian pohjalta aina leirien keittiöväestä ja alaikäisistä leiri-isosista lähtien.

– Strategia antaa tukea ja turvaa, jotta kaikkien on turvallista olla esimerkiksi leireillä.