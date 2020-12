Maanviljelijöiden laajat protestit leviävät Intiassa – "Istumme täällä niin kauan kuin tarve vaatii"



Delhin rajoilla Intiassa on ollut isoja protesteja kellon ympäri jo kahden viikon ajan. Mielenosoittajat vastustavat hallituksen päätöstä poistaa riisin ja viljan takuuhinnat.

– Kuolemme nälkään, ja se on hallituksen syytä, sanoo Punjabin maakunnasta kotoisin oleva intialainen Sukvindher Singh. Singh on yksi kymmenestä tuhannesta maanviljelijästä, joka on protestoinut kaksi viikkoa yötä päivää Delhin kaupungin rajalla sijaitsevassa Singhussa.