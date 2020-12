Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kummisetä 3:n uusin laitos

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★ ★

The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Ohjaus Francis Ford Coppola, 1990/2020 Elisa Viihde Viaplay, Blockbuster, SF Anytime

Amerikanitalialaisen Francis Ford Coppolan, 81, toi Suomeen rakkaus. Lapsenlapsen, 9 v, oli nähtävä Lappi, joulupukki ja porot. (KP 8.12.) ”Lapset ovat maailman ainoa rikkaus”, sanoo Don Corleone mafiatrilogian päätösosassa Kummisetä III (1990). Sanat toistuvat 30-vuotisjuhlan kunniaksi tehdyssä leikkausversiossa The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone. Rakkaus lapsiin vie vanhan kummisedän tragediaan.

Kriitikoiden ensireaktiot todistavat väärinkäsityksestä. Sama elokuvahan on yhä kyseessä, valitetaan. Ei Coppola ole editoinnissaan tehnyt paljoakaan uutta, sanotaan. Silti koko filmin luonne on muuttunut!

Chileläinen sadan elokuvan mestari Raúl Ruiz oli asian ytimessä. Jos näyttelijä kysyi ohjaajalta, voisiko kohtauksen tehdä noin eikä näin, Ruiz joutui miettimään filmin seikkaperäisesti läpi. Miten muutos vaikuttaa edellä tapahtuneeseen? Miten se muuttaa loppua?

Rakenteelliset rukkaukset editoinnissa muuttavat koko teosta radikaalisti, kun kuvien paikkoja vaihdetaan ja kohtauksia jätetään pois. Sävy ja merkitys vaihtuvat. Pienillä, mutta kokonaisuudessa rajuilla toimilla Kummisetä III on nyt aivan eri elokuva.

Alusta on poistettu jakso. Sen sijaan mennään tapahtumien keskelle kummisedän neuvotellessa miljardiluokan yritysvaltauksesta Vatikaanissa. Loppukuvat ovat tiiviimpiä. Vaihtamalla kahden kuvan järjestystä, päätöksestä tulee entistä raastavampi. Alkuperäisversion viimeistä otosta raakataan jyrkästi. Tilalla on sisilialaisen sanonnan selitys.

Kummisetä III haukuttiin ensi-illassaan universaalisti. Maine on noussut vasta viime aikoina. Toki Keskipohjanmaassa huomattiin Coppolan ansiot jo 30 vuotta sitten: ”…huimia korkeuksia tavoitteleva gangsteriooppera. Onnistuneinta siinä on Al Pacinon entistä vakuuttavampi näytteleminen Michael Corleonena sekä filmin hiljainen, intiimi sävy, jossa on nähtävissä tekijän syvästi henkilökohtainen ote.” (KP 4.5.1991)