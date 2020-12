Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Ulkoilu ja televisio ovat turvallisia harrasteita

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Minulle huomautellaan katsomattomista elokuvista ja tv-sarjoista: Magnolia, Breaking Bad, Musta kuningatar, The Undoing… Soimaan itseänikin. Liikaa filmejä ja sarjoja, liian vähän aikaa!

En osta tuotetta, jonka myyntiargumenttina käytetään lausetta ”Tätä on mennyt paljon”. Kyllästyminen valtaa, jos elokuvaa tai sarjaa mainostetaan ylisanoin ja kovalla markkinaryminällä. Paras, että jokainen katsoo sitä, mikä kiinnostaa, eikä sitä, mikä julistetaan pakkokatsottavaksi.

Sketsiryhmä Monty Python antoi laulussaan ohjeen harrastamiseen jo 1980. Se sopii myös koronaturvalliseen oleiluun mainiosti:

”Finland, Finland, Finland/The country where I quite want to be/Pony trekking or camping/Or just watching TV”. (Suomi, Suomi, Suomi/Maa jossa vallan haluan olla/Ponilla ratsastaen tai telttaillen/Tai vain televisiota katsellen.)