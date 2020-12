Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Rakkauskin on rikos – ei vanhene koskaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★

Remy & Juliyat.Ohjaus Tessa Schram, 2019Yle Areena

Aikuissarjoissa murhataan, kidnapataan, huumeillaan ja sekstataan. Viimeistä ei pidä verrata edellisiin. Mutta jollei sitäkään halua joulun aikaan joka ohjelmassa nähdä, kannattaa suunnata teinisarjan pariin. Niissä osataan vielä käyttäytyä, olla kiltisti, siististi ja nätisti, ilman räikeätä huomionkalastelua.

Tämä ei merkitse, etteivätkö nuortensarjat olisi sähäköitä, kiinnostavia ja koukuttavia. Katsoin Remyn & Juliyatin kaksitoista ensijaksoa putkeen, eikä sarjaa ole edes minulle suunnattu. (Jokainen hyvin tehty ohjelma on tarkoitettu kaikille. Jos se on huonosti tehty, ei sitä pitäisi kenenkään katsoa.)

Huonot uutiset: jaksot ovat kymmenminuuttisia. Hyvät uutiset: niitä riittää kaksikymmentä.

Juliyat (Sonia Eijken) on ”pakolaistytsä”. Hän saapuu perheensä kanssa Syyrian sodan keskeltä alankomaalaiseen pikkukaupunkiin. Remy (Bas Keizer) on hollantilaispoitsu. Isä on aktiivinen rasisti, joka haluaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen pois paikkakunnalta.

Siinäpä sitä! Eijken ja Keizer ovat syötävän ihana nuoripari.