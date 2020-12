Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen Hiekkasärkille suunnitellun Marinan Portin ensimmäisen loma-asuntokäyttöön tarkoitetun kerrostalon rakentaminen alkaa tänä talvena. Marinaan nousee As Oy Marinan Portin Majakka, joka koostuu kaikkiaan neljästä kerrostalosta.

– Alueen maanvuokrasopimukset on allekirjoitettu Kalajoen kaupungin kanssa ja rakentamispäätös on tehty, toteaa NSA Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Jan Storbacka.

NSA Yhtiöt Oy toimii kohteen rakennuttajana. Rakennuslupahakemus jätetään sisälle joulukuun aikana ja rakentaminen käynnistyy ensi vuoden maaliskuussa. Huoneistot valmistuvat loppukeväästä 2022.

As Oy Marinan Portin Majakassa on viisi kerrosta ja yhteensä 46 huoneistoa. Lähes kaikista huoneistoista on näkymä merelle. Kellarikerroksessa sijaitsevat saunaosasto, kerhohuone sekä säilytystiloja.

Kohteen ennakkomarkkinointi aloitettiin kesäkuussa. Huoneistoista on tällä hetkellä varattuna hieman yli puolet.