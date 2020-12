Ylivieskan Ratapuiston palvelukodissa varmistui keskiviikkona uusi korontartunta – Kallion alueella ei torstaina iltapäivään mennessä uusia tapauksia

Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti torstaina iltapäivällä, että torstaina Kallion alueella ei toistaiseksi ole todettu uusia koronavirustartuntoja.

Keskiviikkona 9.12. tartuntoja todettiin yhteensä neljä.

– Yksi vahvistettu tapaus todettiin Ylivieskan Ratapuiston palvelukodissa, kun oireilemaan alkaneella asukkaalla todettiin koronavirustartunta. Tapaukseen ei liity uusia altistuksia. Loput kolme tapausta liittyivät muihin tartuntaketjuihin, ja sairastuneet oli jo määrätty altistuskaranteeniin. Tiistaina Kallion alueella ei todettu koronavirustartuntoja, kertoo Kallio tiedotteessaan.

Kallio tiedotti viikonloppuna, että Ratapuiston palvelukodissa oli todettu kaksi koronavirustartuntaa. Toinen tartunnan saanut oli yksikön työntekijä ja toinen asukas.

Torstaina altistuskaranteenissa oli Kallion alueella noin 200 ihmistä.

– Koronavirustartunnan riski Kallion alueella on yhä todellinen. Jos sinulla on hengitystieoireita, pysyttele kotona, vältä lähikontakteja ja hakeudu herkästi koronavirustestiin. Älä mene flunssaisena töihin, kouluun, harrastuksiin tai asioille. Koronavirustartunta on suurimmalle osalle sairastuneista melko lievä ja paranee kotihoidolla, mutta riskiryhmiin kuuluville tartunta voi aiheuttaa vaikean infektion.

– Koronatartuntojen leviämistä voi torjua tehokkaasti yksinkertaisilla keinoilla. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta pesemällä kädet usein vedellä ja saippualla. Jos et voi pestä käsiäsi, käytä käsidesiä. Yski tai aivasta hihaasi tai kertakäyttöiseen nenäliinaan, ja heitä nenäliina pois käytön välittömästi jälkeen. Kun liikut julkisilla paikoilla, käytä maskia, jatkaa Kallio torstain tiedotteessaan.