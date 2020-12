Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunki ja yrittäjäyhdistykset ovat palkinneet vuoden yrittäjät. Tällä kertaa palkitseminen tehtiin koronan takia ilman juhlallisuuksia.

Kalajoen Yrittäjät ry halusi palkita tänä vuonna Kalajoen Puutuote Oy:n. Vuonna 1996 perustettu höyläämö työllistää tällä hetkellä noin kymmenen henkilöä ja liikevaihto on noin neljä miljoonaa.

– Päätuotteessamme, vähäoksaisessa kuusessa, olemme markkinajohtaja. Siinä vuosituotantomme on noin 1 500 000 juoksumetriä, toimitusjohtaja Kimmo Salmela kertoo.

Yrittäjäyhdistys perustelee Puutuotteen valintaa palkituksi esimerkiksi sillä, että yritys on kehittänyt toimintaansa investoinneilla ja laajentamalla.

– Kun markkinatilanne ja työtilanne on hyvä, on mukavaa kehittää, Salmela toteaa.

Tänä vuonna on tehty esimerkiksi uusi pressuhalli ja terähuone. Myymälää kehitetään koko ajan.

– En usko, että kaikki menee nettiin, Salmela sanoo.

Parhaillaan Puutuotteella tehdään uutta purusiiloa.

– Tulevaisuudessa on tulossa ison nipun katkaisusaha ja hakkuri. Ne kuuluvat samaan hankkeeseen.

Seuraavaksi suunnitteilla on tuotantopuolen kehitystä ja siihen liittyvien koneiden hankintaa.

Yritystä viedään eteenpäin tilanteen mukaan, vuosi kerrallaan.

– Tällä hetkellä tavoitteena on, että saisi asioita siihen kuntoon, että saisi vähän vastuuhenkilöitä. Saisi istumisen kautta suunnitella asioita, eikä lennosta, Salmela naurahtaa.

Ensi kesänä yritys viettää 25-vuotissynttäreitä. Salmela lupailee, että kesälle tai syksylle on luvassa ainakin jotain pientä aiheeseen liittyvää.

Tulevaisuuden haasteisiin kuuluu esimerkiksi se, että ihmiset karkaavat maaseudulta Etelä-Suomeen.

– Siellä ihmisiä pakataan aina vain pienempään neliömäärään. Täällä maaseudulla olisi kyllä tilaa, Salmela pohtii.

Korona toi omat ongelmansa – toisaalta ihmiset ovat kuluttaneet rahaa enemmän ja remontointiin on panostettu, toisaalta vaurioita jää pitkäksi aikaa. Nyt on tärkeintä saada pidettyä pyörät pyörimässä.

Salmela kiittelee Kalajoen yrittäjiä kovasti yrityksen saamasta palkinnosta. Yrittäjäyhdistykseen kuuluminen on ollut hänelle itselleen henkireikä. Salmela on toiminut yhdistyksen puheenjohtajanakin, mutta jättäytyi 1,5 vuotta sitten sivummalle.

– Koti ja työt menevät nyt edelle, Salmela sanoo ja mainitsee, että perheen pienimmäinen on vain neljän kuukauden ikäinen poika.

Himangan Yrittäjät ry puolestaan palkitsi Konehuolto T. Pöyhtärin vuoden himankalaisena yrityksenä.

Yrittäjä Tomme Pöyhtäri kertoo aloittaneensa ensin yksinyrittäjänä vuonna 2009. Nykyään hän työllistää kolme vakituista työntekijää ja sesonkiaikana myös opiskelijoita. Päätoimialana ovat maatalouskonehuolto ja maatalouden parissa toimiminen, raskaan kaluston huolto ja korjaus sekä materiaalikäsittelykoneiden huolto ja konepajatyöt.

– Tomme on perustanut yrityksen 19-vuotiaana ja nyt 30-vuotiaana työllistää useamman henkilön. Hänen yrityksensä on kasvanut ja Tomme on kehittänyt toimintaa koko ajan. Hän on pidetty työnantaja, yrittäjäyhdistys perustelee valintaansa.

Pöyhtäri rakensi uudet toimitilat vuonna 2012 ja viimeisin laajennus tehtiin viime vuonna. Tilaa on nyt 560 neliötä.

– Syksy ja kevät meillä on sesonkiaikaa pellolla, talvella keskitytään sitten tänne katon alle, Pöyhtäri mainitsee.

Kalajoen kaupunki palkitsi Rakennushollari Oy:n vuoden yrityksenä.

– Yrityksellä on pitkä historia Kalajoella ja erityisesti tämä vuosi on yritykselle merkittävä, kun yritys saavutti 40 vuoden iän. Yritys on työllistänyt matkan varrella paljon kalajokisia ja alueella asuvia työntekijöitä. Rakennushollarin osaamisalue on laaja aina julkisesta rakentamisesta yhtiömuotoisiin toteutuksiin. Yritys on tunnettu laadukkaasta työstään ja jatkuvasta toiminnan kehittämisestä, kaupunki perustelee valintaa.

Toimitusjohtaja Ismo Savela kertoo, että yrityksen toiminta-alueena toimii nykyään koko Suomi.

– Haluamme vakiinnuttaa toimintaamme keskisuurten rakennusliikkeitten joukossa, hän toteaa.

Yritys panostaa laatuasioihin, mistä on todisteena sertifikaatteja useista eri järjestelmistä.

– Tähän on vahva sitoutuminen työntekijöiden, johdon ja sidosryhmien välillä.

Yrityksen kapasiteetista 80 prosenttia menee julkiselle sektorille lähinnä saneeraus- ja rakennuskohteiden muodossa.

– Noin 20 prosenttia tehdään omaa tuotantoa. Nyt valmistuu 16 huoneiston rivitaloyhtiö Kempeleeseen, työpäällikkö Tomi Aksila heittää esimerkin.

Vuoden maaseutuyritys2020 -tittelillä palkittiin Erkki ja Seija Roimela.

– Maatilan toiminta kohottaa luomuimagoa. Luonnonmukaisen peltoviljelyn osaaminen on korkeatasoista ja sadontuotto hyvällä tasolla, palkitsemisperusteluissa kerrotaan.

– Me viljellään täällä Erkin kans Käännänkylässä mun kotopaikkaa, Seija Roimela taustoittaa.

Tila siirtyi luomuviljelyyn 90-luvun puolivälissä, eläimet 2008 vuodesta lähtien. Tilalla on emolehmiä, vasikat menevät pääasiassa välitykseen. Ne ovat emojen kanssa puolivuotiaiksi asti ja hoitavat samalla maitopuolen niin, ettei emoja tarvitse lypsää.

Pariskunta viljelee pääasiassa apilanurmea.

– Minä vastaan lähinnä peltoviljelypuolesta, karjahommat hoidetaan yhdessä. Tekniikka ja voimapuoli on minulla ja Seijalla on sitten tuo järkipuoli, paperihommat, Erkki Roimela veistelee.

Lehmät laiduntavat ihan tilakeskuksen läheisyydessä, tien varressa.

– Samalla luodaan maalaismaisemaa, Seija Roimela mainitsee.

Matkailumajakka 2020 luovutettiin Kaljaasi Ansion väelle. Kaljaasi on rakennettu ja sen toimintaa ylläpidetään Plassin kyläyhdistyksen toimesta.

Ansio valmistui vuonna 2011 ollen suurin Rieska-Leaderin rahoittama hanke.

Plassin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Untinen muistelee, miten koskettava hetki oli, kun Ansiolla purjehdittiin ensimmäistä kertaa Plassille. Tilannetta oli seuraamassa runsaasti väkeä.

Purjehdusten suosio on kasvanut koko ajan.

– Kaikki matkat mitä me laitetaan myyntiin, ne on loppuunmyytyjä hyvin paljon ennen varsinaista matkaa, Untinen kertoo.

Hän toteaa, että menestyksen tekijöinä ovat itse Kalajoki vetovoimaisena matkailukaupunkina, hieno meri, Maakalla sopivalla etäisyydellä sekä itse kaljaasi Ansio kaikkine tykötarpeineen mahtavan miehistönsä kera.

– Kaljaasi Ansio on tuonut Kalajoelle näkyvyyttä ja upeaa mainosarvoa sekä tuonut esille Kalajoelle niin ominaisen merellisyyden. Kaljaasi Ansion taustalla oleva upea talkootyö suunnittelussa, valmistuksessa sekä toiminnan pyörittämisessä on vaatinut paljon siihen osallistuneilta – uskoa, taitoa, osaamista ja yhteistyötä. Ansiolla tehty matka Maakallaan on elämys, joka kannattaa kokea, kaupunki perustelee.

Kalajoen kaupungin palkittavat on valinnut kaupunginjohtaja Jukka Puoskari kaavoitus- ja elinvoimalautakunnassa käydyn evästyskeskustelun pohjalta.