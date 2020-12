Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Surullisen tapahtumaketjun oikeuskäsittely saatiin vihdoin päätökseen

Kolme vuotta sitten kolme varusmiestä kuoli, kun kiskobussi törmäsi Raaseporin Skogbyn tasoristeystä ylittäneeseen Puolustusvoimien miehistönkuljetusautoon. Lisäksi turmassa loukkaantui viisi varusmiestä. Yksi heistä oli miehistönkuljetusauton kuljettaja.

Tapahtuma oli kaikkinensa äärimmäisen traaginen. Nuorten ihmisten kuolemaan johtanut onnettomuus kosketti tällä alueella erityisen syvästi, sillä kolmesta menehtyneestä yksi oli kotoisin Pedersörestä ja toinen Kokkolasta.

Erittäin raskas tapahtuma on saanut tietynlaisen päätepisteen ja pitkä oikeudenkäynti on päättynyt, kun Helsingin hovioikeus piti voimassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden vapauttavan tuomion kolme ihmishenkeä vaatineesta Raaseporin tasoristeysturmasta. Hovioikeuden mukaan vasta onnettomuuden jälkeen tehdyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kuljettajan näkyvyys oikealle takaviistoon risteysajossa oli olematon. Hovioikeuden mukaan maastokuorma-auton kuljettaja ei ollut laiminlyönyt vallinneiden olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittua huolellisuusvelvollisuutta. Kysymys oli tapaturmasta.

Tapahtuman oikeuskäsittely pitkittyi, sillä apulaisvaltakunnan syyttäjän mielestä kuljettaja olisi myös voinut pyytää jotakuta varusmiestä nousemaan autosta tähystämään. Hovioikeus puolestaan totesi, että tällaista ei ole koskaan tehty tässä risteyksessä. Lisäksi Puolustusvoimien ajoneuvot saattoivat ajaa tasoristeyksen yli niin, että hytissä oli vain kuljettaja. Vaatimus tähystämisestä oli siis osittain mahdoton.

Kansalaisten oikeustaju heräsi puolustamaan nuorta kuljettajaa ja kokkolalainen Anne Yrjänä loi nettiin syksyllä 2019 adressin Raaseporin tasoristeysturman oikeuskäsittelyn lopettamiseksi. Jatkokäsittelyä vastustava adressi keräsi 12 000 allekirjoitusta.

Oikeudenkäynnin pitkittyminen ja asepalvelustaan suorittavan nuorukaisen kohtelu alkoi tuntua kohtuuttomalta. Tuo kokemus kulkee jonkinlaisena taakkana elämässä mukana joka tapauksessa. Oikeudenkäynnin päätyttyä toivottavasti myös kuolleiden nuorten läheiset saavat rauhan surutyönsä jatkolle.