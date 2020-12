EU-johtajat pääsivät sopuun 1 800 miljardin euron rahoituspaketista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat pääsivät torstaina sopuun 1,8 biljoonan euron rahoituspaketista, johon kuuluvat unionin seitsemän vuoden budjetti ja elpymisrahasto.

– Sopimus syntyi monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisrahastosta. Nyt voimme alkaa toteuttaa ja korjata talouksiamme. Maamerkiksi muodostunut elvytyspakettimme vauhdittaa siirtymistä vihreyteen ja digitaalisuuteen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kirjoitti Twitterissä, kun EU-johtajat olivat löytäneet yhteisymmärryksen.

EU-huippukokouksessa on paremmat mahdollisuudet kiristää EU:n ilmastotavoitteita, kun rahoituspaketista syntyi yksimielisyys. Suunnitelman mukaan EU vähentäisi hiilidioksidipäästöjään vuoteen 2030 mennessä 55 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. Unionin tämän hetkinen tavoite on 40 prosenttia.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kaksipäiväisessä kokouksessa käsitellään myöhään torstai-iltana unionin uusia ilmastotavoitteita.

EU-maiden johtajat käsittelevät Brysselissä pidettävässä kokouksessa budjetin ja ilmastotavoitteiden lisäksi koronavirusrokotetta ja unionin suhdetta Yhdysvaltoihin. Asialistalla on myös se, laajentaako EU Turkille asetettuja pakotteita. Kiista koskee Turkin öljyn ja kaasun etsintää itäisellä Välimerellä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kertoi ennen kokouksen alkua, että johtajien ei ole tarkoitus keskustella laajasti Britannian ja EU:n jumiutuneista kauppasopimusneuvotteluista.

– Brexit ei ole asialistamme tärkein kohta, neuvottelut ovat edelleen käynnissä, Michel sanoi.

EU:n vuosien 2021–2027 budjetin ja elpymisrahaston neuvottelut olivat pitkään jumissa, koska Unkari ja Puola ovat vastustaneet oikeusvaltiomekanismin liittämistä rahoihin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun mekanismia ollaan liittämässä budjettiin.

Oikeusvaltio on EU:n keskeisimpiä periaatteita. Se tarkoittaa, että valtiot eivät voi kohdella kansalaisiaan mielivaltaisesti. Kaikilla ihmisillä on perusoikeudet, ja tuomioistuimet ovat riippumattomia. Yksilöt voivat esimerkiksi edustuksellisen demokratian kautta vaikuttaa lakeihin.

EU:lla on meneillään Puolaan ja Unkariin kohdistuva selvitys, jossa tutkitaan, ovatko maat syyllistyneet oikeuslaitoksen ja median riippumattomuuden heikentämiseen.

Keskiviikkona neuvotteluihin saatiin uutta toivoa, kun Puola ja Unkari hyväksyivät alustavan kompromissin rahoituspaketista. Saksan neuvottelemassa kompromississa oikeusvaltiomekanismi pysyy liitettynä EU-rahoihin, mutta sopimukseen liitetään julistus, jonka mukaan mekanismia käytetään tasapuolisesti.

EU-maiden johtajat kokoontuivat torstaina Brysseliin kaksipäiväiseen huippukokoukseen, joka järjestetään koronapandemian aikaan harvinaisesti paikan päällä eikä videoyhteyksillä.

Päätöksen fyysisestä kokoontumisesta teki Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.

Kokouksessa käsiteltävät asiat, kuten oikeusvaltiomekanismista sopiminen ja sitä myötä elpymispaketin ja pitkän aikavälin budjetin edistäminen ovat niin tärkeitä, että vaativat johtajien näkemistä kasvokkain.

Siksi kokoukseen ei ole mahdollista osallistua virtuaalisesti, vaan läsnä ovat kaikkien EU-maiden johtajat. Heitä ei myöskään voi korvata sijaisella.

Esimerkiksi korona-altistumisen takia estyneitä voi tuurata tarvittaessa toisen maan edustaja.

Suomea kokouksessa edustava Marin on edustanut aiemmassa kokouksessa Ruotsin pääministeri Stefan Löfveniä ja toisinpäin.

Kokous järjestetään neuvoston päätoimipaikassa Europa-rakennuksessa, jonne ei ole asiaa ilman kasvomaskia ja jonka hisseissä saa matkustaa kerrallaan yksi ihminen.

Rakennuksen ympärille perustetaan kokouksen ajaksi turvavyöhyke, jonne pääsy on rajoitettu. Toimittajilla ja kuvaajilla ei ole pääsyä rakennukseen eivätkä he saa haastatella johtajia kokouspaikan edessä. Johtajat eivät pidä omia tiedotustilaisuuksiaan.

Maiden edustustojen virkamiehet eivät myöskään pääse paikan päälle opastamaan johtajia, kuten yleensä.

EU-johtajien delegaatiot eli mukana kulkevien virkamiesten määrä on kutistettu minimiin. Pääministeri Marinin kymmenhenkisestä seurueesta neuvostorakennukseen pääsee Marinin mukana kuusi. Osallistujien käytössä on rakennuksen tilavin kokoussali, jonne he menevät yksin.

Torstain työillallisen osanottajalista oli myös riisuttu: maiden johtajien lisäksi paikalla olivat neuvoston puheenjohtaja Michel, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU-parlamentin puheenjohtaja David-Maria Sassoli.

Koronaviruksenleviämisriski vaikutti edelliseen, lokakuussa järjestettyyn fyysiseen tapaamiseen.

Pääministeri Marin poistui toisena kokouspäivänä paikalta kuultuaan altistuneensa koronatartunnalle eduskunnassa.

Ensimmäisenä kokouspäivänä Euroopan komission puheenjohtaja von der Leyen joutui poistumaan kokousrakennuksesta vain muutamaa minuuttia ennen kokouksen alkamista. Myös hän kuuli altistumisesta ja joutui viikon karanteeniin.

Koko kokousta oli tuolloin jouduttu siirtämään Michelin sairastumisepäilyn vuoksi. Michelin turvallisuudesta vastaava virkailija oli sairastunut covid-19-tautiin.

Maaliskuussa Michel muutti tapaamisen videokonferenssiksi viikkoa ennen sen järjestämistä koronariskin takia.

Eurooppa-neuvosto on EU:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu noin neljästi vuodessa.