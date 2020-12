Kristillisdemokraattien kansanedustajien Peter Östmanin ja Sari Essayahin mielipide: Viljelijöiden tulot laskevat – missä ruokavaltuutetun ääni?

Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan suomalaisten viljelijöiden yhteenlaskettu yrittäjätulo alenee peräti 17 prosenttia vuoteen 2027 mennessä kustannusten noustessa ja tuottojen pysyessä ennallaan. Viljelijöiden lukumäärän jatkuva väheneminen pitää keskimääräistä ansiotasoa vaivoin ennallaan. Suomalainen maatalous kulkee kohti entistä suurempia tiloja. EU:n uusi maatalouspolitiikkakausi ei tuo suuria muutoksia, eikä konkreettista parannusta tuottajien taloudelliseen asemaan ole kotimaastakaan ole näköpiirissä, paljosta keskustelusta huolimatta. Tilanne on pitkän päälle kestämätön. Viljelijöiden jaksaminen ja velkaantuminen huolestuttavat ja yrittäjä kantaa riskit.

Euroopan unionia myöten on herätty siihen, että ruokaketjun tulonjako ei suosi viljelijää. Pitkään on keskusteltu esimerkiksi kauppojen suhteettoman hyvästä neuvotteluasemasta alkutuottajiin nähden ja ”private label” -tuotteilla halpuuttamisesta. Suomessa on perustettu elintarvikevaltuutetun, eli ns. ruokavaltuutetun virka. Valtuutetun tehtävänä on työskennellä elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Valtuutettu on olemassa jo yli vuoden, mutta hänen ääntään ei ole juuri kuultu. Kotimainen tuottaja tarvitsee puolustajia.

Muitakin haasteita olisi. Esimerkiksi ravintoloissa tarjottavan lihan pakollisten alkuperämerkintöjen valvonta on jäänyt lapsenkenkiin. Moni kuluttaja valitsisi mieluummin kotimaisen tuotteen sekä eettisistä että terveyssyistä. Suomalainen liha lähes aina onkin sekä ympäristön, ilmaston, että eläinten hyvinvoinnin kannalta parempaa kuin tuontiliha. Sama koskee muita tuotteita. Laadusta kannattaisi vähän maksaakin.

Peter Östman

Kansanedustaja (kd.),

eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen

Sari Essayah

Kansanedustaja (kd.),

eduskunnan Suuren valiokunnan jäsen