Nivalasta kaksi koronatartuntaa ja Sievistä yksi perjantain kartalle

Nivalasta oli kaksi vahvistettua koronatartuntaa ja Sievistä yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan perjantain päivityksessä. Nivalan tartuntojen kokonaismäärä on nyt 26 ja Sievin 11.

Ylivieskassa covid-19 tartuntojen yhteismäärä on 46 ja viimeisimmät kaksi uutta merkintää torstailta 10.12. Haapavedellä tuli myös yhden lisäys torstaina ja kokonaismäärä on siellä yhdeksän.

Haapajärvi ei ole kartalla, mutta Peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedotti keskiviikkona, että siellä on todettu yksittäinen tartunta. Tartunnan saanut on eristetty ja altistuneet on määrätty karanteeniin. Tartunta ei liity lähialueen tartuntaketjuihin. Koronakartalla julkaistaan vähintään viiden tartunnan paikkakunnat.

Lisäksi alueelta ovat THL:n koronakartalla Kalajoki kahdeksalla, Oulainen yhdeksällä ja Reisjärvi 12:lla tartunnalla.

Varmistettujen tautitapausten määrä perjantaina oli 30 073, jossa oli 501 potilaan lisäys edellispäivästä.