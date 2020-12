Halsuan budjettiesitys on täpärästi plusmerkkinen – Menovyö vedetty kireälle, verotus pidetään ennallaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Halsuan ensi vuoden talousarvio on ylijäämäinen niukasti – sanan varsinaisessa merkityksessä. Vuosikate on 139 000 euroa ylijäämäinen. Budjettiesityksen mukaan poistojen jälkeen viivan alle jäisi noin tuhannen euron ylijäämä.

Tätä vuotta koskeneen talousarvion kuiville kiskoi verotulokertymän kasvu eli veroprosentin nosto. Tällä kertaa ei kajottu verotukseen.

– On lähdetty karsimaan käyttötalousmenoja, jotta saavutettaisiin niin sanottu nollabudjetti. Tulot on pyritty arvioimaan mahdollisimman tarkkaan. Budjetti on tosi tiukka, taloussihteeri Marko Malvisto kertoo.

Tasapainoa on haettu ja saatu kuntatalouden kannalta vaikeassa tilanteessa. Urakka ei ihan heti helpotu.

– Haastava vuosi on tiedossa. Osittain haastavuus tulee ennustamisen vaikeudesta. Ei tiedetä tarkasti, miten esimerkiksi verotulot lähtevät kehittymään, Malvisto luonnehtii.

– Meillä on seutukunnallisesti ja maakunnankin osalta merkittäviä positiivisia suuntauksia. Hankeohjelmaesitykset, tuulivoimapuiston mahdollinen sijoittuminen alueelle... ne ovat positiivisia valopilkkuja. Ei tässä missään nimessä epätoivon partaalla olla, Malvisto valaa toivoa.

Budjettiesityksessä toimintakulut asettuvat 9,3 miljoonaan euroon. Palvelujen ostoon on budjetoitu kuutisen miljoonaa euroa. Tästä 85 prosenttia eli noin 5,1 miljoonaa euroa on sote-menoja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Verotulokertymä on ennusteen mukaan nelisen miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät tulo-, yhteisö- ja kiinteistöverokertymät.

Valtionosuuksia on tulossa budjettiesityksen mukaan pyöristettynä 4,5 miljoonaa euroa. Tämänvuotisiin valtionosuuksiin on tullut jälkijättöisesti lisäystä erinäisten koronatukien myötä. Halsuan kunnan valtionosuudet vähenevät vuodesta 2020 vuoteen 2021 noin 200 000 eurolla.

Nettoinvestoinnit vuonna 2021 ovat noin 850 000 euroa. Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistyksen rakennuksien ostaminen on suurin yksittäinen investointi: 770 000 euroa. Muita euromääräisesti merkittäviä investointeja ei ole näköpiirissä.

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvioesitystä ensi viikolla.