Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Syrjäytyminen syö nuorten maanpuolustustahtoa

Jos joku on huolissaan maanpuolustustahdon rapautumisesta, niin suurta lähiajan pelkoa siitä ei ole näköpiirissä. Suomalaiset ovat edelleen erittäin maanpuolustustahtoisia.

MTS:n viime viikolla julkaistun haastattelututkimuksen mukaan kaksi kolmesta on sitä mieltä, että Suomen ja suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Kahdeksan kymmenestä on valmis itse osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin, jos Suomeen hyökättäisiin. Tutkimuksen kohderyhmänä oli maan 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Maailma muuttuu, ja samoin mielipiteet maanpuolustamisen keinoista. Suomen puolustusjärjestelmän perustana nykyisenkaltaista asevelvollisuusjärjestelmää tukee puolet, vuosi sitten kaksi kolmesta. Yli puolet suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomessa siirryttäisiin sekä miehiä että naisia koskevaan yleiseen kansalaispalvelukseen, jonka voisi suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna.

Suhtautuminen miehiä että naisia koskevaan yleiseen kansalaispalvelukseen, joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna, on saanut enemmän kannattajia. Myönteisesti tuohon malliin suhtautuu tutkimuksessa 54 prosenttia. Miehiä että naisia koskevaa asevelvollisuutta puolustusjärjestelmän perustana tukee nyt lähes neljännes, viime vuonna 15 prosenttia.

Maanpuolustustahdon suurin yksittäinen tulevaisuuden uhkakuva on nuorten syrjäytyminen. Ilmiö ei ole uusi. Syrjäytyneitä nuoria on kymmeniätuhansia, ja heidän rapistuva luottonsa yhteiskuntaan näkyy myös tahdossa puolustaa maata. Pahimmassa tapauksessa syrjäytyneellä ei ole siteitä tai verkostoa eikä kiinnostusta puolustaa maata, jota ei tunne puolustamisen arvoiseksi.

Nykyisessä mallissa vuosittain ikäluokan asevelvolliset tavoitetaan kutsunnoissa. Koko nuoren ikäluokan saaminen vuosittaisten kutsuntojen pariin olisi harkinnanarvoinen asia. Miesten lisäksi myös naiset kävisivät laajennetuissa kutsunnoissa, jossa olisi terveystarkastus ja kartoitettaisiin nuoren tulevaisuuden suunnitelmia. Jokainen nuori tietäisi, että yhteiskunta tulee kohtaamaan hänet kasvotusten aikuisuuden kynnyksellä.

Tapani Postila