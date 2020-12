Kuusaan "Reijo Taipale" Pertti Lampela palkittiin Haapajärvellä – Hän on ollut myös Viihdepelimannien solisti ja valomies monessa näytelmässä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

HAAPAJÄRVI

Pitkään kulttuurin parissa toiminut ja aktiivisesti vapaaehtoistyössä vaikuttanut Pertti Lampela on saanut Haapajärven tämänvuotisen kulttuuripalkinnon. Lampelalla on kotoisin Kuusaan kylästä läheltä Kärsämäen rajaa. Palkinnon myönsi Haapajärven kaupunki.

Yrittäjänä toiminut Lampela innostui musiikista eläköidyttyään. Karaokepiiristä hän nuotitti tiensä Haapajärven Viihdepelimanneihin ja Haapajärven-Reisjärven Laulumiehiin, jonka puheenjohtaja hän on.

Viihdepelimannit jatkavat toimintaansa tänäkin päivänä. Orkesteri ja solistit järjestävät konsertteja kahdesti vuodessa. Lampela on paitsi organisoinut pelimannien toimintaa myös esiintynyt keikoilla solistina.

Vuosien saatossa Lampela on esiintynyt myös pienemmissä kokoonpanoissa ja laulanut yksinään muun muassa häissä ja syntymäpäivillä.

Vuonna 2013 Lampelan reviiri laajeni valo/äänimieheksi. Kopolan teatteri pyysi mukaan teatteriinsa hoitamaan ääniä ja valoja Ahjosta alasimelle -näytelmään, jota esitettiin tuona kesänä muun muassa Haapajärven herättäjäjuhlilla.

Tämän jälkeen Lampela on käynyt hoitamassa tekniikkaa useille esiintyjille. Nykyään hän myös nikkaroi lavasteita Kopolan teatterille.

– Sitten sorruin myös näyttelemään. Esitin Reijo Taipaletta Kopolan teatterin näytelmässä Onnenmaa. Kävimme kiertueella useissa paikoissa aina Ruotsia myöten, ja muun muassa hoivakodeissa tässä lähellä. Siellä minua tultiin kiittelemään kädestä pitäen, Lampela naurahtaa.

Laulumiesten toiminnassa Lampela on tuttu näky monissa tilaisuuksissa ja muutamia kertoja hän on esiintynyt myös Tammenlehvä-kuoron vahvistuksena. Tammenlehväkuoroa hän on myös säestänyt panhuilulla ja uruilla.

Tämän kaiken lisäksi monitoimimies Lampela on kantanut kortensa yhteisen hyvän kekoon muun muassa ampumalla karkkeja lapsille joulunavauksessa, hoitamalla ääniä puutarhamessuilla ja ottamalla juoksijoille aikoja Kuusaan maratonilla. Haapajärven Sydänyhdistyksessä on tätä nykyä puheenjohtajana.