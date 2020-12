Nuorten Leijonien joukkue MM-kisoihin julki – Kokkolan Hermeksen maalivahti Joel Blomqvist mukana

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen joukkue Edmontonissa Kanadassa 25.12.–5.1. pelattaviin jääkiekon nuorten MM-kisoihin on valittu. Lopulliseen kisajoukkueeseen kuuluu kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää. Heidän joukossaan on Kokkolan Hermeksessä maalivahtina pelaava Joel Blomqvist.

– Menemme pieneen kaukaloon, ja siellä korostuvat pelinopeus, kädet, jalat ja pää. Lisäksi jokaisen pitää olla valmis kamppailemaan ja pelaamaan yhdessä, omassa roolissa. Meillä on joukkue, joka on valmis tähän, päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi tiedotteessa.

Vuonna 2002 syntynyt Blomqvist on Muik Hockeyn kasvatti. Hän pelaa Hermeksessä lainasopimuksella yhteistyöseura Oulun Kärpistä.

Blomqvist on torjunut syyskaudella yhdeksässä pelissä. Torjuntaprosentti on 90,13 ja päästettyjen maalien keskiarvo 2,55. Hän on venynyt nollapeliin kertaalleen tällä kaudella Hermeksessä.

Suomi pelaa harjoituspelit 21.12. ja 23.12. Tshekkiä ja USA:ta vastaan. Avausottelussa tapaninpäivänä Suomi kohtaa Saksan.