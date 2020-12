Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Laki ja politiikka eivät saa mennä sekaisin – Arvovalta ja luottamus ovat demokratian kulmakiviä

Vihreiden toiminta ulkoministeri Pekka Haaviston tapauksessa ei ole mennyt putkeen. Siitä ei ole hyötyä Haavistolle, puolueelle eikä hallitukselle.

Perustuslakivaliokunnan työtä ja politiikkaa ei saa sekoittaa toisiinsa. Laki on laki riippumatta siitä, ketkä ovat hallituksessa ja ketkä oppositiossa. Nyt päädyttiin älyttömään ja epäammattimaiseen politikointiin. Laki ei ole mielipidekysymys. Meidän ihmisten on voitava luottaa perustuslakivaliokuntaan ja demokraattiseen järjestelmäämme.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan perustuslakivaliokunta on eduskunnan kulmakivi ja tästä on helppo olla samaa mieltä. Niinistö on itse ollut perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja jäsen. Helsingin Sanomien haastattelussa hän toi esiin myös ajatuksia valiokunnan työn kehittämisestä.

Perustuslakivaliokunta antoi Haaviston toimintaa al-Holin tapauksessa koskevan mietintönsä keskiviikkona. Mietintö käsitteli sitä, onko Haavisto toiminut lainvastaisesti päättäessään ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen siirrosta Syyrian al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista koskevassa asiassa.

Kysymys ei ole siitä, pitikö lapset ja heidän äitinsä tuoda kotiin vai. Se ei ole asia, josta nyt keskustellaan eikä perustuslakivaliokunta ottanut kantaa siihen.

Puolueissa ja eduskunnassa vaikuttaa olevan muutenkin menossa tietynlainen turbulenssi, kun valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä jää sairauslomalle. Hänen tilalleen SDP esittää entistä puheenjohtajaansa Antti Rinnettä, joka tämän nimityksen myötä pääsee tai joutuu jälleen päivänpolitiikan keskiöön.

SDP:n sisäiset jännitteet näkyvät siinä, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, joka vajaa vuosi hävisi niukasti puheenjohtajuuden Sanna Marinille, kieltäytyi jälleen Marinin ehdotuksesta. Marin olisi halunnut Lindtmanista eduskunnan varapuhemiehen Rinteen paikalle.

Eduskunta jää istuntotauolle jouluviikolla ja palaa takaisin 2. helmikuuta ellei esimerkiksi koronatilanne pakota eduskuntaa töihin aikaisemmin. Syysistuntokauden lopulla voi todeta, että politiikassa asiat muuttuvat valtavaa vauhtia.

Vielä vuosi sitten Rinne oli puoluejohtaja ja pääministeri. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri ja tiede- ja kulttuuriministeri ovat vaihtuneet. Asiat myös unohtuvat nopeasti. Kun Katri Kulmunin kujanjuoksu tuntui puolisen vuotta sitten isolta asialta. Nyt nekin laineet ovat asettuneet.

Ulkoministeri Pekka Haaviston maineeseen viime aikojen tapahtumat vaikuttavat myös mahdollisena presidenttiehdokkaana. Perustuslakivaliokunnan mukaan Haavisto on rikkonut virkavelvollisuuttaan, mutta ei siten, että ministerisyytteen korotettu kynnys ylittyy. Perustuslakivaliokunnan kaksi vihreiden edustajaa jätti mietintöön vastalauseen, jonka mukaan Haavisto ei olisi rikkonut virkavelvollisuuttaan. Sitä ennen vihreät yritti saada tukea muilta hallituspuolueiden jäseniltä.

Ei mene jakeluun, miten juuri perustuslakivaliokunnassa oikean ja väärän raja ratkotaan puoluepolitiikan perusteella. Perustuslakivaliokunnassa on aina pyritty yksimielisyyteen ja nyt nähty prosessi ei mairittele. Valiokunnan jäsenten ei tule ottaa ohjeita esimerkiksi oman puolueensa johdolta. Kysymys on arvovallasta ja luottamuksesta.