Keskiviikkona kadonneen ylivieskalaisen etsinnät toistaiseksi tuloksettomia – Etsinnät keskittyneet keskustan alueelle, lisävihjeitä otetaan vastaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskiviikkona kadonnutta ylivieskalaista Martti Perkkiötä ei ole vieläkään löytynyt. Perkkiö, 84, lähti kotoaan Ylivieskan Kaisaniemestä keskiviikkoaamupäivänä jalkaisin.

Etsintöjä on tehty päivästä toiseen mutta tuloksetta. Oulun poliisilaitokselta kerrotaan, että yleisöltä tulleita vinkkejä tarkasteltiin lauantaina parin poliisipartion voimin. Omaisista ja vapaaehtoisista koostuva ryhmä teki lauantaina etsintöjä keskustan alueella, jolta viimeisimmät varmat havainnot ovat. Etsintöjä jatketaan sunnuntaina.

Oulun poliisilaitokselta tämänkertaista katoamistapausta kuvaillaan hyvin haastavaksi, koska kulkusuunnasta ei ole varmuutta ja koska etsintäalue on laaja. Poliisilaitokselta kuitenkin vakuutetaan, että kaikki mahdolliset keinot käytetään, jotta kadonnut löytyisi.

Perkkiö on hoikka, 168 senttiä pitkä. Perkkiöllä on päällään mahdollisesti sininen ulkoilupuku. Sinitakkisista vanhuksista onkin tullut vinkkejä, jotka on käyty läpi.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112. Lisäksi poliisi kehottaa tarkistamaan keskustan alueen varastorakennukset. On nimittäin mahdollista, että talvisäässä kylmettynyt henkilö on mennyt lämmittelemään esimerkiksi varastorakennukseen.