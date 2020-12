Soite jatkaa Terveystien kiinteistökaupan valmistelua – Sinetti kaupalle tammi-helmikuussa?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Soite jatkaa Terveystie 1:n kiinteistökaupan valmistelua. Soiten hallitus päätti viime viikolla valtuuttaa virkamiehet tekemään jatkovalmistelua kauppasopimuksesta ja käymään neuvotteluja kaupasta. Maanantain kokouksessa käydään läpi valmistelun tämänhetkistä tilannetta.

Esityslistassa hahmotellaan mahdollisen kaupan aikatauluja. Tavoitteena on tuoda asia hallituksen käsiteltäväksi 11.1.2021 pidettävään kokoukseen. Strateginen päätös olisi valtuuston käsissä 1.2.2021. Tämän jälkeen hallituksen on määrä päättää valtuuston päätöksen täytäntöönpanona hankinta-asiakirjojen hyväksymisestä ja kaupan ehdoista.

Jos kauppa toteutuu, Soite sijoittanee kohteeseen lastenpsykiatrian osaston, hallinnollisia tukipalveluja ja sairaalakoulun.

Kpedu keskittää hyvinvointialojen koulutuksen ammattikampukselle ensi vuoden alussa. Siksi Terveystie 1:n tilat jäävät käytöttä maaliskuussa 2021.

Kpedu on neuvotellut kiinteistön myynnistä Soiten ja Kokkolan kaupungin kanssa. Soite on kertonut olevansa kiinnostunut tiloista. Kaupunki on todennut, ettei sillä ole tarvetta kiinteistölle.

Kauppahinta muodostuu kiinteistön tasearvosta ja kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Tasearvo on 560 784 euroa vuoden 2019 lopussa laskettuna.

Rakennus on rakennettu vuonna 1987. Sitä on laajennettu vuonna 1991. Kerrospinta-ala on 9 318 neliömetriä. Tontti on kooltaan vähän yli 20 000 neliötä. Tällä hetkellä osa rakennuksesta toimii ruotsinkielisen lukion väistötilana.

