Koronatilanne sunnuntaina: Soitessa havaittu yksi uusi koronavirustartunta, Vaasan sairaanhoitopiirissä viisi tartuntaa – Koko maassa kaikkiaan 360 uutta tartuntaa

Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartuntaketju on selvillä. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Osastohoidossa ei ole yhtään koronaviruspotilasta Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 147 koronavirustartuntaa. Keski-Pohjanmaalla ollaan koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa.

Vaasan sairaanhoitopiirissä puolestaan on noteerattu viisi uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen yhteismäärä piirissä on 1 168. Epidemia on kiihtymisvaiheessa myös Vaasan sairaanhoitopiirissä.

Suomessa on kirjattu yhteensä 360 uutta tartuntaa. Niitä on nyt yhteensä 30 810.

//13.12. kello 13.05 Päivitetty juttua Vaasan sairaanhoitopiirin ja koko maan tartuntaluvuilla. Muokattu otsikkoa.