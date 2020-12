Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kannuksen varhaiskasvatuksessa ei olekaan tarvetta lisätiloille vuoden alusta lähtien. Sivistyslautakunta käsitteli asiaa maanantaina ja merkitsi sen tiedoksi.

Vielä marraskuussa näytti siltä, että lisätiloille on tarvetta, mutta nyt tilan tarve ja mahdollisuudet ovat tarkentuneet. Muutamat vanhemmat ovat ilmoittaneet siirtävänsä hoidon aloitusta tammikuusta syksyyn ja muutamia paikkoja on irtisanottu. Eskolan Tenavatallissa on vapaita varhaiskasvatuspaikkoja, ja näitä paikkoja on tarjottu pääsääntöisesti Eskolassa asuville ja siellä työssä käyville perheille. Nyt Tenavatallin paikoille sijoitetaan myös laajemmin varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevia.

Valmistelua lisätiloista jatketaan, mikäli tarvetta ilmenee.

Pykälän aikana lautakunta kävi läpi myös kuntalisän. Kaupunginhallitus päätti marraskuussa, että vuodeksi 2021 otetaan käyttöön 80 euron suuruinen Kannus-lisä, joka maksetaan kaikille kotihoidontukeen oikeutetuille lapsille. Päätöksellä haettiin ratkaisua muun muassa juuri päivähoidon lisätilan tarpeeseen.

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 7. joulukuuta talousarvioehdotuksen yhteydessä ja muutti päätöstä siltä osin, että Kannus-lisä on 150 euroa nuorimmasta ja 80 euroa muista perheen kotihoidontukeen oikeutetuista lapsista vuonna 2021, mikäli perhe ei käytä varhaiskasvatuspalveluita.

Kelalla on lakiin perustuva kahden kuukauden toimeenpanoaika kuntalisän maksun aloittamisessa, joten kuntalisän maksaminen alkaa 1.3.2021. Kuntalisän maksaminen jatkuu kokeiluvuoden 2021 loppuun.