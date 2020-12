Kirkkoherran mielipide: Kirkko ei voi olla syrjivä laitos

Hannu Björkbacka tarttui Kokkola-lehden mielipidekirjoituksessa (9.12.) Keskipohjanmaassa (7.12.) ilmestyneeseen Jukka Paanasen henkilöhaastatteluun. Björkbacka kysyy, muuttuuko seurakunta sisältäpäin vaiko eroamalla.

Luulen, että muutos edellyttää, että asiat tehdään näkyviksi. Sekä Paanasen haastattelu että Björkbackan reagointi siihen vaikuttanevat juuri tähän suuntaan: todellisuus tulee tietoisuuteen ja siitä voidaan keskustella.

Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa palvelee sekä miespuolisia että naispuolisia pappeja. Työvuoroja ei saa jakaa sukupuolen mukaan.

Toiveita, odotuksia ja jännitteitä on, etenkin kun paikkakunnalla vaikuttaa herätysliikkeitä, jotka eivät hyväksy naisen pappeutta. Seurakunnassa on paljon myös niitä, joilla ei ole herätysliikettä. Jatkuvasti on läsnä kysymys myös siitä, miten kaikille voisi olla tilaa.

Sekä työntekijät että luottamushenkilöt on asetettu seurakunnan tehtävään ja heidän velvollisuutensa toimia kirkon järjestyksen mukaisesti.

Björkbackan viittaus lähimmäisen rakkauden vaatimukseen on vastaansanomaton. Kirkko ei voi olla syrjivä laitos. Viime vuosina kirkossa tehty paljon työtä sen eteen, että seurakunnissa toteutuisi turvallisuus. 2018 kirkon julkaisuna ilmestynyt Turvallinen seurakunta -dokumentti toteaa, että ”kirkon ja seurakuntien tulee olla ihmisille turvallisia kaikilla tasoilla: fyysisellä, henkisellä, hengellisellä, sosiaalisella, emotionaalisella ja seksuaalisella tasolla.” Oikeus ”turvallisuuteen koskee sekä seurakunnan työntekijöitä että seurakuntalaisia ja muita toimintaan osallistuvia ihmisiä”.

Inkerin kirkko on kulttuurisesti erilaisessa tilanteessa kuin kirkko Suomessa. Toimintaa ei voi suoraan rinnastaa. Inkerin kirkko on sisarkirkkomme, joka tarvitsee tukea ja resurssia, vaikkei kirkko Suomessa jaakaan kaikkia käytännön ratkaisuja.

Todennäköisesti yksi syy, miksi pride-tapahtuma hämää, on asiallisen tiedon puute. Käsitteiden määrittelyistä tulisi päästä yksimielisyyteen, jotta tiedettäisiin, mistä puhutaan ja puhuttaisiin samoista asioista. Esimerkiksi priden käsite näyttää tarkoittavan yhdelle ylpeyttä synnistä, toiselle puolestaan sitä, hänelläkin on oikeus olla sitä mitä on. Jälkimmäiselle pride-tapahtuma on iloinen yhteen tulemisen juhla, jossa ei tarvitse pelätä, tuleeko identiteetin tasolla torjutuksi; tälle joukolle pride on ihmisoikeustapahtuma. Ihmisen identiteetti – se mitä olen – ja lupa olla sitä on ihmisen olemisen ja jaksamisen perusta. Voiko toisen mielipide siitä kävellä sen ylitse?

Jouni Sirviö

Kirkkoherra

Kokkolan suomalainen seurakunta