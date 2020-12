Työhyvinvointijohtajan kannanotto: Myyjälläkin on tunteet – Kenenkään ei pidä työssään joutua toisen hyökkäyksen kohteeksi, ei henkisen eikä fyysisen

Asiakaspalvelutyötä tekeville ei ole uutinen, että kaupan alan töissä joutuu toisinaan sijaiskärsijäksi, kun asiakkaalla on huono päivä. Ilmiöstä puhutaan – mutta liian vähän. Julkisuudessa on ollut kirjoituksia siitä, että epäasiallinen käytös on kaupan alan työntekijöiden mukaan lisääntynyt korona-aikana ja he kohtaavat työssään huutamista, uhkailua ja jopa väkivaltaa.

Koronavuosi on raskas mielelle. Huoli tilanteesta painaa ja vie voimia, kun pikamatkasta on tullut maraton. Osa ihmisistä on hyvin väsynyt poikkeusvuoden aiheuttamasta työkuormasta, osa taas surusta, kun työtä ei ole. Omien tunteidensa lisäksi asiakaspalvelijat joutuvat käsittelemään työssään yhä useammin puuskahduksia, joita me muut saamme omien vaikeiden hetkiemme vuoksi. Toisaalta on arvioitu, että korona on vahvistanut tiettyjen alojen arvostusta, myös kaupan alan, ovathan nämä ihmiset varmistamassa, että muiden pöydissä riittää ruoka.

Olemme keskustelleet aiheesta S-ryhmän henkilöstön kanssa. Monet ovat kertoneet, miten ihania vakiasiakkaat ovat ja miten pandemia-aika on näkynyt jopa lisääntyvänä asiakaspalvelijoiden huomioimisena. Toisenlaisiakin esimerkkejä valitettavasti on. Monet myyjät jakoivat tunteen siitä, että vuosi on ollut raskas. Tunnepurkauksia, nimittelyä ja alentavaa käytöstä esiintyy myös meidän myymälöissämme valitettavan paljon.

Kenenkään ei pidä työssään joutua toisen hyökkäyksen kohteeksi, ei henkisen eikä fyysisen. Poikkeusvuosi kysyy kaikilta empatiaa, kykyä asettua muiden asemaan. Asiakaspalvelijat tekevät tärkeää työtä monessa mielessä, sillä he ovat yksinäisimmille ihmisille aito sosiaalinen kontakti, ehkä ainut henkilö, jonka kanssa voi vaihtaa päivän aikana muutaman sanan. Meistä jokainen voi vaikuttaa toistemme päivään ja jaksamiseen näinä vaikeina aikoina käyttäytymällä ystävällisesti arjen kiireiden keskellä, erityisesti nyt, kun kiire kasvaa joulun lähestyessä.

Toisen ihmisen ja työn arvostus välittyy läpi maskien, visiirien ja pleksien. Niin välittyy myös yhteistyön henki, jota nyt tarvitaan monella sektorilla.

Sanna-Mari Myllynen

työhyvinvointijohtaja, SOK

S-ryhmän henkilöstötyö