Kalajoen kaupunki ostaa merivartioaseman – Kansallispuiston perustamista Rahjaan aiotaan selvittää

Kalajoen kaupunki ostaa toimintansa lopettaneen merivartioaseman alueen tontteineen ja rakennuksineen Senaatti-kiinteistöt YTJ:ltä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 160 000 euron kaupan.

– On aivan loistava asia, että kaupungilla on mahdollisuus hankkia merivartioaseman alue. Se mahdollistaa todella paljon erilaisia asioita. Siellä on meidän parhaita luontokohteitamme, ja varmaan jossain vaiheessa siellä voisi olla leirikeskuksen paikka, visioi Hanna Halmeenpää (vihr.).

Eija Pahkala huomautti alueen olevan tärkeä myös pelastuslaitoksen ja öljyntorjunnan kannalta. Kaupunki pystyi ostamaan alueen suoralla kaupalla siksi, että pelastuslaitoksellakin on tarvetta sille.

Hanna Saari (kok.) näki alueen ostamisen tuovan mahdollisuuksia muun muassa lisääntyvälle kajakkiharrastukselle Rahjan saaristossa. Kullervo Niemelä (kesk.) puolestaan totesi, että paikka olisi hyvä vierasvenesatamalle, koska syvyys riittää purjeveneillekin.

Kirsti Siljander ehdotti, että leirikäyttöön voisi liittää myös Rahjan entisen koulun.

– Alue kannattaa hankkia, ja perään voisi pistää selvityksen kansallispuistohankkeesta.

Valtuuston hyväksymän talousarvion tavoitteissa mainitaan Rahjan kansallispuistoselvitys luontomatkailun edistämiseksi. Jouko Arvo (kok.) on kuitenkin asian kanssa varuillaan:

– Tuosta ei ole pitkä matka Natura-alueen rajalle, eikä myöskään Rahjankylän metsästysyhdistyksen metsästysalueelle. Ennen kuin otetaan kantaa kansallispuistoon, pitää ottaa huomioon, että sen mukana tulee aika kovat rajoitukset alueen käytölle.

Halmeenpää huomautti, että puistolla olisi myös hyvät puolensa:

– Siellä missä kansallispuistoja on, niillä voi olla suuri vaikutus matkailun kannalta.